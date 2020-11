Úsporná Kometa. Brňané střílejí v extralize nejméně, přesto vítězí

Kometa poprvé v sezoně vyhrála dvakrát za sebou.



„I když třeba ten hokej nevypadá na oko nějak dobře, jsme šťastní za uhrané zápasy a ubojované body. Musíme v tom pokračovat, snažit se dohnat tréninkové manko a jít dál od zápasu k zápasu,“ konstatoval brněnský trenér Jiří Horáček, jemuž při onemocnění hlavního kouče a majitele klubu Libora Zábranského patří role šéfa střídačky.

Loni si ji zkoušel při zápasech Ligy mistrů, letos se mu nabyté zkušenosti hodí. Se Zábranským však konzultuje všechno, co se dá. Například točení obránců v sestavě; Kometa má zadáků přebytek, a tak vždy někomu z nich dává menší volno. „Jsme s Liborem neustále v kontaktu. Jsme tým trenérů, ale hlavní slovo má on,“ řekl Horáček.

O čem se bavit moc nemusí, je složení prvního útoku a zařazení rakouského kanonýra Petera Schneidera do přesilovek. Schneider se stává jednou z hlavních opor Komety - jeho gól do liberecké sítě na 2:2 byl už 10. v sezoně.

„Lepí mu to. V přesilovce se tam vždycky otevře nějaký prostor, teď to vychází na něho. Peterovi to lepí, což je pro nás jedině dobře,“ pochválil spoluhráče Petr Holík, první centr Komety, který finální nahrávky distribuuje.

Kometa si vystačila i s minimem střeleckých pokusů. V první třetině vypálila přesně na branku pouze čtyřikrát a dala z toho dvě branky, finální součet pak vytáhla na tuctových 18, a přesto slaví tři body.

Byly fáze zápasu, zejména ve druhé třetině, kdy mohl Liberec utéct ve skóre. „Štěstí k tomu patří, ale taky nám to vychytal gólman,“ upozornil Holík. „My jsme rádi, že nás Karel (Vejmelka) v brance podržel. Bez něho jsme mohli prohrávat a pak by se nám to špatně otáčelo. Karlovou zásluhou jsme se drželi ve hře a pak se to otočilo k nám,“ konstatoval brněnský tahoun.

Rozhodující gól zápasu dal brněnský kapitán Martin Zaťovič po vydařeném brejku ve 49. minutě. V obraně se domácí ve třetí části hry zlepšili tak, že jejich brejky často volaly po gólovém zakončení.

Strkanice mezi Brandonem Degaziem z Brna a Ronaldem Knotem z Liberce

„Měli jsme spoustu šancí. Potom by zápas vypadal jinak, kdybychom Kometě odskočili. Musela by to otevřít. Na střely se nehraje, a jestli jich máte minimum nebo maximum, to je jedno,“ shrnul průběh zápasu liberecký trenér Patrik Augusta.

Kometa má nízkou četnost střel stabilně. Přestože poslední dva zápasy vyhrála a z posledních čtyř kol má tři výhry, což je znamení zlepšení, střelbu by ráda do svého herního repertoáru přidala.

„Nejraději byste měli zápas od začátku pod kontrolou a pevně v rukou, ale ne vždycky je to možné. Je třeba jít střídání po střídání, každá lajna musí to svoje zvládnout. Není to taktika povolit–přitáhnout,“ přiznal brněnský kouč Horáček.

Na začátku „šestibodového“ víkendu v podání Komety Brno byla úspěšná Trenérská výzva (Coach’s Challenge) v první třetině pátečního zápasu v Plzni. V čase 13:39 se domácí radovali z vedení, ale ještě než se oba soupeři stačili srovnat na buly ve středovém kruhu, přišel z tribuny pokyn brněnské střídačce, aby reklamovala postavení domácího Pavla Musila v brankovišti. Vyplatilo se, rozhodčí na videu přestupek odhalili.

„Po každém gólu konzultujeme situace. Nahoře (na tribuně) máme Kamila Pokorného a Pavola Rybára, tuto situaci vyhodnotil Pavol tímto způsobem a pro nás dopadla na jedničku,“ uvedl Jiří Horáček, zastupující hlavní kouč Komety. O čtyři minuty po Trenérské výzvě poslal Kometu do vedení Jakub Zbořil a hosté se odrazili k výhře 2:1.