Urazili jsme karty a byli lehkovážní, štve kladenského kapitána sestup

O sestupu definitivně rozhodla páteční prohra 2:6 v Litvínově.

Sestup se nekouše lehce, že?

Těžko se to i hodnotí, je to hrozně čerstvý. Upřímně říkám, že tenhle zápas o tom nerozhodl, my si koledovali hlavně tou sérií jedenácti proher. Měli jsme vyhrát daleko dřív. To byl zlomový okamžik.

Přitom se vám v půlce sezony tak dařilo.

Měli jsme polštář patnácti bodů, viděli jsme se v play off, bavili se o něm. Asi jsme urazili kartu... Přistoupili jsme k tomu lehkovážně. I z médií byl tlak, to jsme podcenili. A přišla velká krize.

K ní se asi lehce sklouzlo, když jste řešili spíš play off.

Nechali jsme se unést, asi i naší nezkušeností. A pak to jelo, nestačili jsme se divit, jak jsme se propadali.

Vyčítáte si tu sérii jedenácti proher?

Já vím... Můžeme se bavit o detailech, co jsme mohli a co ne. Bohužel. Co k tomu říct víc?

Musí to mrzet, vás o to víc, v Kladně jste hokejově vyrostl.

Mrzí mě to. Vím, kolik sil a let v první lize nás to stálo. Je to tam boj. A teď odznova. Nedokážu si to ani představit, je toho moc. Je to deprimující.

Ještě prohrát před Litvínovem a dívat se, jak slaví.

To je hokej. Minulý rok jsme si slávu užili my, teď je to takhle. To je život, těžko hledat výmluvy.

Je to životní zkušenost?

Doufejme, že nás to zocelí a budeme z toho těžit. Snad se ponaučíme, i když jsme prohráli.

Je o vás zájem v extralize, těší vás, že jste ukázal, že na ni máte?

Po letech trápení v první lize to určitě potěší. Uvidíme, co bude dál. Nic hotového nemám, tak nedokážu říct.

Jágr říkal, že je na vás pyšný.

Jo, poděkoval nám. Na to, že nás všichni odepisovali, jsme předvedli podle něj perfektní výkony a dokázali jsme, že extraligu umíme. I podle mě jsme hráli důstojnou roli, i když jsme si o sestup koledovali.