Táhneme za jeden provaz, těší plzeňského Kindla po sérii vítězství

„Klasika. Namířil jsem do břicha a spadlo mi to tentokrát k tyči,“ vtipkoval čtyřiatřicetiletý Kindl po výhře 4:1 nad posledním Zlínem.



I to dokresluje škodováckou pohodu, tým vyhrál popáté v řadě.

Vidíte nějaký moment, který vás nakopl k téhle sérii?

Udělala se tady v létě spoustu změn. Noví trenéři, noví hráči, ze dne na den to nenaladíte. Ale je před námi ještě tři čtvrtě sezony a cesta je dlouhá. My tvrdě pracujeme a snažíme se pořád zlepšovat.

Roste s výhrami sebevědomí?

Samozřejmě. U gólmanů, obránců i útočníků. A hlavně táhneme spolu, kluci na tréninku makají, přidávají si i s kondičními trenéry. Ale na sérii nemyslíme, soustředíme se jen na další zápas. Na první třetinu, vyhrát ji a šlapat dál. Víme, že to je jediná správná cesta.

Je výhodou i to, že produktivita je rozložená na hodně hráčů?

Je to jedině dobře, klukům naskakují góly, dalším přihrávky. I mně ten gól dneska pomohl, já ho nedal strašně dlouho. Taky jsem se uklidnil, hrál pak ve větší pohodě.

Se Zlínem to nebyl nějaký přehnaně krásný hokej, o to víc je tahle výhra důležitější?

Spíš je to tak, že s nimi je to vždy specifické. Je tam i nějaká historická rivalita, týmy se potkávaly v play off. Byli jsme si vědomi, v jaké situaci jsou, ale velice dobře a pečlivě se na ně připravili. Zlín si podle mě nezaslouží být poslední, hraje dobře a má kvalitní hráče. Nevím, co jim teď vázne.

Po Kladnu jste zvládli další duel, do něhož jste šli jako favorit. Je dobře, že se zvětšila mezera a můžete spíš koukat výš?

Jsme dobý tým a táhneme za jeden provaz. Ať jdeme proti Spartě nebo proti Zlínu, bereme to stejně. Jsme si vědomi, že každý tým má výpadky. Pak jde o to, jak rychle na ně zareaguje.

Trenér Baďouček se novinářům pochlubil, že těsně před zápasem se mu narodila vnučka. Věděli jste to?

Kdepak, ani se nezmínil. To si ho ještě podáme! Myslím, že kolonka do kasy na to bude. (smích)