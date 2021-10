Pátá plzeňská výhra: švédský večer a dárek kouči Baďoučkovi

„Mám hezký den, těsně před utkáním se mi narodila vnučka a kluci mi dali pěkný dárek. Nevěděli o tom, řeknu jim to až teď,“ svěřil se novinářům po duelu 13. kola spokojený kouč Škody Václav Baďouček.



K výhře vydatně přispělo útočné švédské duo. Thorell si připsal gól a asistenci, Blomstrand nabral tři body za jednu trefu a dvě přihrávky.

Právě jeho branka z 51. minutě byla zlomová. Za stavu 2:1 si našel puk po vyhrané buly a parádní ranou nedal gólmanovi Kašíkovi šanci. A za další dvě minuty v brejku dva na jednoho našel před brankou Bulíře, který puk šikovně ze vzduchu sklepl do sítě.

„Dělají body a už začínají plnit roli, kterou od nich čekáme. Začátek měli těžký, přípravu jsme měli kvůli zraněním velmi komplikovanou a nebylo to pro ně jednoduché. I to byl možná důsledek, že to trošku skřípalo. Teď už se adaptovali,“ těší Baďoučka.

Plzeň měla více ze hry i střeleckou převahu, ale snadná cesta ke třem bodům to nebyla. Hlavně ve druhé třetině Zlín kousal a zaslouženě srovnal na 1:1.

Vítězný gól na 2:1 vstřelil Thorell ve 33. minutě při vyloučení Okála, když za Kašíka doklepl odražený puk. Zlín navíc na konci druhé části přišel o kapitána Kubiše, který po faulu na Graňáka zamířil do sprch. „Na chvíli jsme vypadli z rytmu, ale vedení jsme si vzali zpět. Jsme rádi, že jsme po Kladnu zvládli i Zlín,“ řekl Baďouček.