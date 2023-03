Hokejová euforie zavítala do Hradce Králové, přijde průlom?

Hradecký tým totiž po pěti letech znovu v play off překročil práh čtvrtfinále, za již zmíněné období potřetí. Už podruhé z těchto tří průlomů v souboji s Libercem.

Nebezpečným soupeřem, kterého vyřadil 4:1 na zápasy. V krásné sérii, jež vedle příznivých výsledků dodala hradeckému týmu i jeho příznivcům do dalších bojů optimismus. Tým totiž předváděl pěkný hokej, v němž i přes některé výpadky ukazoval sílu a zdravé sebevědomí.

„Celou sezonu na něčem pracuješ, nějak se připravuješ, a tohle je odměna. Doufám, že ještě nekončíme a něco ukážeme,“ uvedl obránce Bohumil Jank, po pátém, posledním čtvrtfinálovém zápase, v němž Hradec svého soupeře z Liberce porazil 6:4.

A teď na derby?

Jet dál je velké přání celého klubu. Pokud se podaří naplnit a Mountfield poprvé v jedné sezoně v play off vítězně zvládne dvě série, zahraje si o mistrovský titul.

HK v semifinále * Hokejový Mountfield do něj postoupil poprvé po pěti letech, potřetí od chvíle, kdy před deseti lety přišel do Hradce. * Do semifinále postoupil po Pardubicích, která základní část vyhrály, jako druhý tým. Soupeře pro semifinále určí výsledky zbývajících dvou semifinálových sérií (Vítkovice - Kometa Brno, Sparty - Třinec). * Pokud postoupí Vítkovice a Sparta, narazí v semifinále na Pardubice. Pokud půjde dál alespoň jeden z dvojice Kometa, Třinec, tak s Pardubicemi určitě hrát nebude. * Pokud bude Hradec hrát semifinále s Pardubicemi, zahájí jej v neděli na ledě soupeře, rovněž na ledě soupeře i v případě Vítkovic a Sparty, ale až v úterý. Pokud s Kometou, nebo Třincem, tak také v úterý, ale na domácím ledě.

Byla by to velká premiéra, která by nejen přinesla historický úspěch, ale také by sezonu protáhla až do konce dubna. Při pohledu na výkony hradeckého týmu pro fanoušky příznivá zpráva. Už po čtvrtfinále je zaděláno na parádní atmosféru a hokejovou horečku ve městě. Ostatně ta stoupala společně s tím, jak tým v sérii směřoval k postupu.

„Bylo to skvělé. Když jsme nějakých deset minut prohrávali, lidi to nepustili a pořád nás tlačili dál. Vyhráli jsme díky nim,“ poznamenal brankář Matěj Machovský, jeden z hradeckých hrdinů čtvrtfinálové série, do které naskočil po prvním, prohraném zápase, a s ním za zády Mountfield už neprohrál.

S kým se Mountfield v semifinále poměří, není ještě jasné. Jméno soupeře bude známé až poté, co skončí zbývající dvě čtvrtfinálové série, což bude nejpozději ve čtvrtek. Možností je stále několik.

Vedle Pardubic, vítěze základní části a jasně největšího favorita, jemuž na postup do semifinále přes Olomouc stačily jen čtyři zápasy, to mohou být i další týmy. Včetně již zmíněných Pardubic, což by přineslo vůbec první bitvy v play off mezi těmito rivaly v historii vůbec.

„Soupeře si nemůžeme vybírat, jestli chceme postoupit dál, musíme porazit každého,“ reagoval Jank, podobně jako většina jeho spoluhráčů, na dotaz týkající se jména dalšího soupeře.

A Pardubice, což by přineslo asi až neskutečnou hokejovou horečku v obou městech? „To by bylo úžasné, to by byla bomba!“ nechal se slyšet hradecký bek.

Konečně finále? A titul?

Mountfield se do semifinále, tedy mezi čtyři nejlepší týmy play off, probil po dlouhých pěti letech. Dál se nikdy nedostal, na finálový, případně dokonce mistrovský úspěch čeká.

I přesto, že v základní části byl ve dvou případech úspěšný tak, že jej k tomu předurčoval. Hlavně loni, kdy základní část ovládl. Pak ale přišlo nevydařené čtvrtfinále a vyřazení od Mladé Boleslavi. Po skvělé sezoně nepříjemná rána.

„Loňský rok nám otevřel oči. Fanoušci mají vždycky velká očekávání, takže asi i letos, ale podle mě je to o tom, co si připustí kabina. Všichni jedou naplno, věřím, že dojdeme dál než loni,“ řekl před začátkem čtvrtfinále útočník Jakub Lev, jeden z tahounů hradeckého týmu.

Už nyní se to Mountfieldu v sezoně, v níž se potýkal s řadou zranění klíčových hráčů, vyplnilo. Poté, co konečně mohl po Novém roce spoléhat na většinou kompletní kádr, začal tabulkou stoupat a společně s ním šlo nahoru i sebevědomí.

I proto nejsou, byť v konkurenci velmi silných soupeřů, řeči o velkém úspěchu jen nesplnitelným přáním. „Titul? Tak tohle vůbec nechci říkat nahlas, ale kdyby se něco takového povedlo, budu nejšťastnější člověk na světě,“ dodal Lev.