Kouč Martinec po postupu v nelehké sezoně: Posílily nás těžké zápasy

Co podle vás rozhodlo o tom, že jste Liberec poměrně jasně vyřadili?

Byť to podle konečného výsledku série nevypadá, tak byla strašně vyrovnaná, každý zápas byl obrovským bojem. Rozhodovaly maličkosti, detaily. Naší výhodou asi bylo, že jsme vždycky šli do vedení a Liberec musel téměř neustále dohánět ztrátu.

První zápas jste prohráli, ale pak už jste žádný neztratili. Co sérii podle vás zlomilo?

Se vší pokorou řeknu, že jsme v každém zápase byli o trochu lepší. Hráli jsme to, co jsme chtěli, drželi jsme se toho, co jsme chtěli hrát a drželo nás to ve víře, že Liberec můžeme porazit.

Jaký podle vás byl Liberec soupeřem?

Těžký, velký respekt před ním. Dneska znovu ukázal, jak je silným týmem, byl to boj do poslední minuty. Krásný zápas.

Bylo vidět, že v zápasech máte navrch fyzicky, pomohl vám v tom přímý postup do čtvrtfinále, zatímco Liberec za sebou měl těžkou sérii pěti zápasů s Plzní?

Určitě. I proto, že po skončení základní části mělo několik hráčů šrámy a dostali jsme tak čas je vyřešit, mohli jsme se dát dohromady.

Po prvním zápase jste se rozhodli pro změnu v brance, místo Kiviaha nastoupil Machovský. Kdo bude chytat v semifinále?

Máme široký kádr, dva výborné gólmany. Chtěli jsme rozložit zátěž na co nejvíc hráčů, proto tam Machovský šel a v této sérii byl důležitým faktorem, dával nám šanci vyhrávat. I dneska, kdy padalo hodně gólů. Před semifinále uvidíme, jak na to hráči budou hlavně zdravotně, také na koho narazíme a pak se rozhodneme.

Ve druhém čtvrtfinále dostal v hradecké brance přednost Matěj Machovský, Henri Kiviaho sledoval utkání jen ze střídačky.

Koho byste si přáli pro semifinále?

Neřešili jsme to, věnovali jsme se naši sérii.

Co je potřeba ještě zlepšit, abyste v semifinále uspěli?

V týmu máme spoustu mladších kluků, kteří nemají tolik zkušeností s těžkými zápasy. Potřebujeme, abychom měli víru v systém, v hokej, který hrajeme, pak můžeme být úspěšní.

Abyste se třeba vyvarovali chyb v závěrech zápasů, které vám komplikovaly cestu za výhrami?

Souhlasím, že jich bylo až moc. Souvisí to ale s těmi zkušenostmi, nemáme jich asi tolik. Takhle série je klukům dala a třeba se těch chyb vyvarujeme.

Jak budou vypadat první dny po postupu?

Hráči budou mít dva dny volno, budeme čekat, s kým budeme hrát v semifinále a pak se na něj začneme připravovat.