Po rekordní výhře konec série. Bodu si ale vážíme, ujišťuje Hradec

Pátečním triumfem 7:4 nad Plzní si do své klubové kroniky přidali rekordní zápis, byla to totiž jejich osmá výhra za sebou, do té doby byly jejich nejdelší extraligové šňůry dvě sedmizápasové.

„Odjíždíme s hlavami nahoře a bodu si moc vážíme,“ řekl po porážce 3:4 po prodloužení kouč Hradce Tomáš Martinec. Přes porážku Hradečtí s přehledem drží druhou příčku extraligové tabulky, do které si během závěru minulého týdne přidali čtyři body.

„Dává to polštář pro případ, že se vám nějaký zápas nepovede a prohrajete,“ komentoval usilovné sbírání bodů hradecký útočník Jakub Lev po výhře nad Plzní.

Stejně jako tehdy, kdy ve druhé třetině prohrávali 1:2, museli hradečtí hokejisté i v neděli dohánět náskok soupeře. První gól byl kuriózní v tom, že jej hned dvakrát zkoumal videorozhodčí. Kvůli posunutí branky si jeho regulérnost nejprve ověřovali samotní rozhodčí, kteří branku uznali, ale hostě si vzali trenérskou výzvu a celá situace byla zkoumána znovu. I napodruhé ale arbitři rozhodli stejně.

„Měli jsme jiný názor a křivda se na nás malinko podepsala. Z frustrace jsme měli sérii vyloučení a Boleslav jsme tím dostali na koně,“ poznamenal kouč Martinec. Hradecké hráče poté v rozletu opravdu přibrzdilo několik vyloučení, v jedné chvíli šli dokonce do tří a domácí vystupňovali svůj tlak, který Kotala korunoval druhým gólem domácích.

Hráči Mladé Boleslavi v utkání s Hradcem Králové

Hradec byl ale v závěru aktivnější, dvě minuty před první sirénou střelou nad lapačku překonal Krošelje Christophe Lalancette. Po přestávce ho po rychlém protiútoku napodobil Kevin Klíma, který Krošelje překonal dorážkou z bezprostřední blízkosti.

„Něco jsme si řekli, uklidnili se, vrátili jsme se ke své hře a podařilo se nám dostat se zpátky do zápasu,“ uvedl Martinec.

Vyrovnaný stav ale trval jen chvíli a domácí šli opět do vedení, prosadil se Dufek. I proto se Hradečtí znovu museli hnát za vyrovnáním. Překvapit domácího brankáře Krošelje zkoušel střelou do rohu Lalancette a chvíli později i Oksanen, který mířil nad jeho rameno. Prosadil se ale až podruhé v zápase Kevin Klíma. Poslední třetina na nerozhodném stavu 3:3 nic nezměnila, zápas tak dospěl k prodloužení.

Rozhodla ho kombinace domácích na konci druhé minuty nastavení, na jejímž konci stál Pýcha. „Udělali jsme chybu a Boleslav rozhodla,“ okomentoval hradecký trenér konec zápasu.