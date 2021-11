Ve druhé třetině jsme selhali, uznal v Hradci plzeňský Čerešňák

„Ten herní výpadek nás stál celý zápas. Selhali jsme,“ uznal osmadvacetiletý Čerešňák, při absenci dalšího beka Jakuba Kindla kapitán Škody. Mimochodem, „céčko“ měl také uplynulý víkend na slovenském dresu na Německém poháru.

Ve 28. minutě jste se přitom dostali do vedení 2:1, proč přišel takový zkrat?

Naše chyby. Individuální i takové technicko-taktické. Pak už hrál Hradec spíš údržbu, aby se hráči nezranili. Toho jsme trošku využili, udělali ještě zápas zajímavějším. Ale v závěru nám scházel čas a dva góly, abychom se dotáhli zpátky.

Bylo znát, že Mountfield je teď rozjetý? Vyhrál poosmé v řadě.

Když hrajete proti komukoliv z čela tabulky, je to náročné. Hradec je rozjetý, šlape, lepí jim to a hrají dobře. Předvádí nepříjemný, agresivní hokej, nebylo to vůbec lehké. V první části to ještě bylo vyrovnané, ale pak přišel náš výpadek.

Cítil jste trochu bezmoc?

Prostě musíte tu sprchu nějak ustát, dokončit třetinu. V kabině jsme si k tomu něco řekli, ke zbytku utkání přistoupili jinak. V neděli nás čeká další zápas, už jsme se vlastně připravovali na něj.

Nezkazila vám porážka náladu po reprezentační akci?

To vůbec ne. Před námi je strašně zápasů. Jedna nepovedená třetina, to se prostě stane... Nesmíme věšet hlavy, poučit se a příště nedělat takové chyby. Zase bude lépe.