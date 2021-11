Na situaci Sparty nesmíme koukat, zaříkají se hradečtí hokejisté

V pátek na něm však bude moci být přítomna jen tisícovka fanoušků. Zpráva se objevila ve čtvrtek v podvečer a klub se na ni snažil ihned reagovat. „Aktuálně zjišťujeme a vyhodnocujeme potřebné informace a veřejnost informovat,“ uvedl krátce před uzávěrkou této strany. Pro domácí hradecký tým to je dvakrát škoda, protože proti Spartě nastoupí jako druhý tým tabulky, který sice v neděli přišel o svoji šňůru vítězných utkání, ale v Mladé Boleslavi po osmi výhrách i tak bodoval.

Hradec Králové vs. Sparta Online reportáž v pátek od 18 hodin

„Vzhledem k průběhu zápas byl každý bod dobrý. Neměli jsme vůbec dobrou první třetinu, dělali jsme spoustu chyb a byli jsme vylučováni. Potom už jsme hráli takový hokej, jaký jsme chtěli. Zápas jsme ještě mohli vyhrát, času bylo dost, ale trochu se od nás odklonilo štěstíčko. Bodu si vážíme, zvlášť teď, když se to žene do druhé poloviny sezony,“ uvedl kapitán Mountfieldu Radek Smoleňák po utkání, v němž Hradec padl až v prodloužení.

Hradecké mužstvo si tak rekordní extraligovou šňůru výher posunulo ze sedmi na osm a delší už nebude.

„Lhal bych, kdybych řekl, že jsme se v kabině smáli, i když jsme prohráli. Ale jsme dost soudní na to, abychom si z každého zápasu vzali to, co potřebujeme, a abychom odstraňovali chyby a před play off se z nás stala pravá mašina,“ poznamenal kapitán, „musíme hrát co nejvíc střídání bez chyb, protože ty se nám mohou dříve nebo později nevyplatit.“

Pokud by hradecké mužstvo dalo před dnešním zápasem jen na tabulku, mohlo by být hodně optimistické. Sparta, považovaná před sezonou za jednoho z uchazečů o titul, se totiž v posledních týdnech trápí. Na tak kvalitní tým až neuvěřitelně prohrála deset z posledních jedenácti extraligových duelů.

„My se ale musíme se soustředit hlavně na to, jak do zápasu vstoupíme. Sparta má nějaké své problémy, ty ať si vyřeší mezi sebou. Mají nějakou sérii porážek, ale bylo by jen na škodu, kdybychom si mysleli, že je kvůli tomu přejedeme. Rychle by nás vyvedli z omylu. Všechny kádry jsou hrozně vyrovnané, záleží na drobnostech,“ varuje bývalý hráč Sparty před podceněním soupeře.