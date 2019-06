Další velké jméno pro hokejovou Spartu: přichází útočník Kvapil

„Oblékat dres Sparty vnímám jako obrovskou výzvu ve své kariéře. Moc se na působení v Praze těším, stejně jako na zápasy před tradičně zaplněným hledištěm domácí O2 areny,“ říká nová posila, která ve Spartě podepsala víceletou smlouvu.

Čtyřiatřicetiletý útočník nechtěl pokračovat v Liberci s tím, že by rád opět zkusil zahraniční angažmá. Nakonec se však stěhuje do Prahy, kde by měl pomoci k obrodě klubu, jenž v posledních letech upadá. Zisk druhého nejproduktivnějšího muže i střelce poslední sezony je velkým úlovkem.

„Se Spartou jsem koketoval už v minulosti jako junior i rok a půl zpátky, když jsem se vracel z Ruska. Přiznávám, že mě to do klubu táhlo už dřív,“ přiznal nyní Kvapil.

Sparta od něj podle slov generální manažerky Barbory Snopkové Haberové očekává, že se stane jedním z lídrů týmu a pomůže k co nejlepším výsledkům. Pro sportovní oddělení byl Kvapil jedním z hlavních přestupních cílů tohoto léta.

„Od Marka si slibujeme nejen produktivitu, ale celkově ho vnímáme jako jednu z největších hvězd extraligy. Tím pádem v něm vidíme jednoho z potenciálních tahounů a lídrů týmu. Když jsme se dozvěděli, že je volný, tak jsme ihned začali jednat,“ nezastírá sportovní ředitel Petr Ton.

Sparta zatím kromě Kvapila a zmiňovaného Řepíka získala Vladimíra Růžičku z Chomutova, Martina Dočekala z Komety, Matúše Súkeľa ze Slovanu a Davida Dvořáčka z Prostějova.