Dočekal už si zvyká na Spartu. Brněnský přízvuk nemám, usmívá se

V pátek už změnu poznal. Na trénink na led v Letňanech vyrazil oblečený do sparťanské červené. „Sedm let jsem nosil modrou. Je to změna,“ připouští. On, který v extralize za jiný klub než Kometu dosud nehrál, a když přijela Sparta, byl mezi prvními, kdo se jí v soubojích vždy postavil.

Dočekal přiznává: „Z mančaftu ve Spartě znám osobně jen Buchteleho a Sedláčka. Zbytek znám z ledu, jak jsme po sobě pořvávali. Tak je znám všechny,“ směje se.

Také hokejová scéna má z posledních dní hráčský přesun z Brna do Sparty a také zde se jedná o výjimku. I v extralize, kde se hokejisté stěhují častěji než ve fotbale, platí, že z Brna do Prahy jde někdo poprvé od roku 2013, kdy takhle změnil dres obránce Jan Švrček.

„Je to nezvyk,“ připouští Dočekal. Kuloáry ale mluví o tom, že měl na výběr víc možností, kam se Kometou na roční hostování nechat umístit, a na Spartu kývl. „Jak to bylo, si nechám pro sebe. Můžu říct, že se na hraní v Praze těším,“ řekl jen.

Možná i proto, že z Třebíče, odkud pochází, zná největší rivalitu s Jihlavou, řevnivost mezi Kometou a Spartou nepociťuje tak silně jako fanoušci. Ti lomili rukama: „Proč jde Dodo právě tam?“

„Jako sportovec to tak vůbec neberu. Vím, že Sparta je pro Kometu věčný rival, ale jako hráč to tak nevnímám. Zápasy proti Spartě byly vyhrocené vždycky, fanoušci to vždycky vyburcují. Takový je sportovní život. Kde jsem, tam chci vyhrávat, a teď je to Sparta,“ krčí urostlý útočník rameny.

V Praze je od pondělí, zapojil se do přípravy. Tu ve Spartě vede František Ptáček, s nímž se Dočekal zná z Brna, stejně jako s novým sparťanským ředitelem Petrem Tonem.

„Měl jsem tu čest s ním odehrát pár střídání,“ říká 28letý defenzivní specialista. „V kabině jsme seděli kousek od sebe, takže ví, jak se chovám, jak hraju. Ví, proč mě bere, kam mě v sestavě šoupne,“ očekává Dočekal.

Adaptace z jeho pohledu probíhá v pohodě. „Narážky nebyly, brněnský přízvuk nemám, je klid,“ glosuje. Z extraligového rozpisu Dočekal už teď ví, že ve 4. kole pojede se Spartou do Brna. „Buď mě lidi budou milovat, nebo nenávidět. Co nadělám?“ neláme si hlavu s reakcemi.