Nákupní horečka Sparty pokračuje. Přijde s hvězdami také úspěch?

Alespoň na papíře, protože jak je známo, ani ty nejlepší předpoklady nemusí nutně znamenat jejich splnění. Kdo si ale projde seznam noviců na soupisce Sparty, postřehne, že na přelomu jara a léta udělal klub několik razantních kroků k vylepšení útočné síly.

Před přestupem elitního kanonýra Marka Kvapila, zatím posledního přírůstku do sparťanské sestavy, ohlásil návrat do pražského klubu reprezentant Michal Řepík. V květnu zase způsobil největší rozruch příchod Vladimíra Růžičky mladšího z Chomutova.

Je vidět, že nový sportovní ředitel Sparty Petr Ton nelenil, kromě hráčů navíc do funkce sportovního manažera přivábil Jaroslava Hlinku, který si ještě v březnu dělal na ledě dobrý den z o generaci mladších protivníků.

Zkrátka a dobře, sparťanští fanoušci jsou svědky razantní přestavby ambiciózního klubu.

„Je to dobře. Dvakrát za sebou skončit na desátém místě, to už je velká bída. V takovém případě se posílit prostě musí,“ chválí počínání Sparty její bývalý útočník Pavel Richter.

Sám ví, že to není tak dávno, co byl klub prestižní adresou, kam se každý hokejista hrnul. Od prohraného finále v roce 2016 ale následovaly tři bídné roky, během nichž si kritici Sparty mohli mnout ruce. Pověst klubu zaznamenala trhliny, které se nedařilo zalátat.

Odchody majitele Petra Břízy a manažera Michala Broše však vyslaly po poslední sezoně signál, že tentokrát začne Sparta z gruntu. Postarat se o to měli Ton a později i Hlinka, někdejší spoluhráči a hlavně sparťanští srdcaři.

„Jejich vztah ke klubu se projeví i v kabině. To sparťanské srdce, které mi tam dlouhodobě scházelo,“ doufá v proměnu Richter. Nedávné kroky nového dua ve vedení klubu k ní každopádně svádějí.

Zejména v ofenzivním směru. Zatímco obrana Sparty působila s příchodem trenéra Uweho Kruppa vesměs stabilním dojmem, útočné zoufalství bylo tím hlavním, co tým sráželo. Chyběl ryzí kanonýr, jenž by spoluhráčům ukázal, jak vypadá tah na branku. Početní výhody se daly kolikrát označit spíš za nevýhody.

Pro Kvapila je asi Praha zahraničí, žertuje Richter

To se rozhodl klub změnit a od konce sezony přivedl hned šest útočníků, beka žádného. Největší očekávání leží na Marku Kvapilovi, který v minulé sezoně v Liberci připomínal stroj na sbírání bodů.

„Všichni víme, že je to vynikající střelec. Ve Spartě ale bude pod obrovským tlakem, protože když se vám jako kanonýrovi nedaří, novináři i vedení klubu vám to dají sežrat,“ upozorňuje Richter na těžký úkol útočníka, jehož příchod do pražského klubu byl poměrně překvapivý.

Za dva měsíce se toho v hokejové Spartě událo spoustu. Od změn ve vedení po hráčské příchody.

Kvapil totiž předčasně ukončil smlouvu s Libercem kvůli tomu, že chtěl zamířit do zahraničí, alespoň podle oficiální verze. „Asi tím chtěl říct, že v porovnání s Libercem je Praha zahraničí,“ zažertuje Richter a přejde k dalším velkým posilám.

„Jsem rád, že přišel Řepík. Je jedním z potenciálních tahounů, vůdců, kteří jsou v šatně potřeba,“ říká Richter na adresu 30letého forvarda, který si uplynulou sezonu rozdělil v KHL mezi Slovanem Bratislava a Podolskem.

„A Vláďa Růžička? Ten je hodně platným hráčem, v Chomutově patřil k nejlepším. I on ale bude ve Spartě pod tlakem, protože jeho dlouholeté působení ve Slavii není žádným tajemstvím,“ zmínil Richter spíš už jen symbolický škraloup.

O milosti, či nemilosti fanoušků totiž rozhodne jediné - úspěch na ledě. Vrátí zvučné posily Spartu konečně mezi extraligovou elitu? „Když tito a další hráči potáhnou za jeden provaz, pak ano. Potom by z toho mohlo být alespoň semifinále, které Sparta už dlouhá léta páně nehrála. Ale co mám zprávy z tréninků, tak už teď dostávají hráči pořádně zabrat,“ dodal šibalsky Richter.