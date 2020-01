Prodlouží Liberec báječnou sérii? Hájit ji bude na ledě Kladna

Bílí Tygři vstoupili do roku 2020 jako lídři soutěže. V sezoně se pro ně přitom všechno nevyvíjelo ideálně.



V říjnu Liberečtí zažili krizi, kdy prohráli šest zápasů v řadě a propadli se ke dnu tabulky. Poté však dokázali nastartovat šťastnou éru. Z posledních šestnácti zápasů ztratili jediný, a to až v samostatných nájezdech. Od domácí prohry 2:3 s Hradcem na konci října ze žádného zápasu nevyšli bez bodového zisku.

„Žádnou takovou sérii jsem ještě nezažil. Jsem rád, že to je s touhle partou. Myslím si, že tady máme něco speciálního,“ říká útočník Adam Musil, který do Liberce přišel před sezonou ze zámoří. „Musíme ale pořád dál pracovat. Co bylo, to bylo, série nám zápasy nevyhraje.“

Kladno vs. Liberec podrobná reportáž od 18:00

Velký podíl na libereckém vzestupu má brankář Dominik Hrachovina, který přišel pod Ještěd v listopadu ze švýcarské ligy. Po 13 odchytaných zápasech kraluje statistikám extraligových brankářů. Má s přehledem nejvyšší procento úspěšnosti zásahů – 94,96 – a v průměru dostává 1,36 gólu na zápas. Třikrát dokázal udržet čisté konto. „Někdy štěstí sedne i na blba,“ opakuje Hrachovina, když mu připomenete jeho statistiky. „Jsme rádi, že vyhráváme, a je jedno proč a jak. Vždycky chcete vyhrávat, ať jste v jakémkoli týmu, to je to hlavní. A to se nám teď daří.“



Úspěšnou libereckou šňůru nepřetrhly ani nečekané problémy v útoku. Elitní forvard Tomáš Filippi v prosinci odešel do Ruska, další opory Michal Bulíř a Michal Birner byly zraněné. Víc prostoru tak dostávají mladší hráči, výkony Tygrů však neutrpěly.

V posledním utkání roku 2019 dokázali Liberečtí na svém ledě udolat Zlín 2:1. Oba góly padly po akcích čtvrtého útoku, oba vstřelil bojovník Jaroslav Vlach, který se na led vrátil po trestu. „Jsme samozřejmě spokojeni s výhrou. Nebylo to ale jednoduché, utkání bylo vyrovnané až do konce. Opticky jsme byli dvě třetiny lepší, do šancí jsme se však moc nedostávali,“ řekl liberecký kouč Patrik Augusta. „V závěru jsme byli na můj vkus až moc pasivní, podařilo se nám to ovšem ubránit. Hráči, kteří byli na ledě v posledních minutách, odvedli skvělou práci.“

Nyní Bílé Tygry čekají tři souboje se soupeři z dolních pater tabulky. Dnes hrají na ledě jedenáctého Kladna, doma pak vyzvou aktuálně desátou Olomouc a následně poslední Pardubice. „Budou to hodně těžké zápasy, nikoho nesmíme podcenit. Všem týmům teď jde opravdu o každý bod. Určitě to nebude lehké, ostatně stejně proti Zlínu, takže se musíme kvalitně připravit,“ velí útočník Adam Musil.