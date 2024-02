Za krosček sudímu šestkrát stop. Kladno ztratilo Babku i další tři potrestané

„Emotivní závěr zápasu? Frustrace vybublala,“ tvrdil po šestnácté porážce v řadě Ondřej Slováček, obránce Rytířů, kteří jsou v tabulce na dně. Vítkovicím podlehli 0:4 a ztráta na předposlední Mladou Boleslav zůstala dvanáctibodová.

Jen středeční domácí utkání s Libercem vynechá obránce Václav Veber za nedovolený zásah do hlavy nebo krku, jímž za rozhodnutého stavu u mantinelu poslal k ledu Petra Fridricha. Třikrát budou v sestavě scházet Ondřej Bláha za faul kolenem, jímž při zápase bez trestu srazil Patrika Zdráhala, a další útočník Michael Frolík po seknutí Willieho Raskoba s obrovským nápřahem; Frolík navíc musí zaplatit pokutu deset procent ze základní měsíční odměny.

„Nemyslím si, že takové zákroky k hokeji patří. Jsou frustrovaní, že se jim nedaří, ale má to být v rámci fair play. Jestli chce někdo někoho zranit, tak by se na to měli určití lidé podívat,“ apeloval po zápase hostující útočník Zdráhal, který v pondělí vstřelil svůj první gól sezony.

Nejdelší trest si odnesl Babka, který se chystal atakovat vítkovického Jakuba Kotalu, jenže místo toho dvakrát počastoval čárového rozhodčího Lukáše Rampíra krosčekem do hlavy. Po zápase se mu šel do kabiny omluvit, i tak se vrátí až na poslední dva zápasy základní části extraligy.

A pro Kladno mohlo být i hůř. Trest hrozil rovněž slovenskému obránci Martinu Nemčíkovi, který byl za bitku s Tomášem Šoustalem vyloučen (stejně jako Frolík a Babka) do konce utkání. Disciplinární řízení však komise zastavila.

Proti Liberci bude spolu s potrestanými hráči chybět Kladnu možná až deset hráčů základní sestavy; na marodce jsou totiž brankář Brízgala, obránce Dotchin, útočníci Kusý s Pytlíkem, dlouhodobě Filip, naposledy nehrál ani majitel Jágr. I proto budou v extralize debutovat junioři Josef Trojna a Zdeněk Nedvěd.

Rytíři Kladno - Vítkovice, kladenská lavička smutní.

„Pořád máme šanci utéct baráži,“ tvrdil Slováček po utkání s Vítkovicemi. „Musíme ale utnout tu hrůznou šňůru, uděláme pro to cokoli. Možná to nevypadá, možná nás všichni odepisují, ale chceme sérii zastavit a poprat se o to.“

Jenže kromě absencí brzdí Rytíře i ponurá atmosféra na stadionu, vlajkonoši vyhlásili tichý protest, dokud jim Jaromír Jágr nezodpoví jejich otázky. V pondělí kotelníci uspořádali v kotli karneval. „Já byl rád, že přišli. A že bylo ticho? My se stejně musíme soustředit na hokej, nikdo nám z toho nepomůže, musíme se z toho dostat sami. Šestnáct proher za sebou je strašně moc,“ vadí Slováčkovi „Musíme to přetnout, ale to jsme říkali i po páté porážce, po desáté…“

Příčina krize? „Na tohle jste se ptali už patnáctkrát předtím,“ pokrčil Slováček rameny. „Nedáváme góly ze šancí, z kterých bychom je normálně asi dávali, kdybychom byli v herní pohodě. Tým v laufu se trefí z ničeho, my ani z tutovek. Tohle je jeden z důvodů, ale kdybych měl vyjmenovat všechny, budeme tady do zítřka.“

Teď se k lapáliím přidala sestava proděravělá jako ementál. Chytí se i tak Rytíři stébla?