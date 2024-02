ONLINE: Třinec vede nad Olomoucí, pokračuje boj o první čtyřku. Zabere Kladno?

Všechny tři vzájemné duely mezi Třincem a Olomoucí v dosavadním průběhu této sezony patřily Ocelářům (4:3, 5:0, 2:1). Obhájci prvenství si udržují stabilní výkonnost a kráčí za třetím místem v tabulce. Formu mají také Hanáci, kteří vyhráli čtyřikrát v řadě.

Karlovy Vary se po sérii nelichotivých výsledků a pádu na dvanáctou příčku rozloučily s trenérem Davidem Brukem, mužstvo dnes poprvé vede Václav Eismann. Mladá Boleslav se před reprezentační přestávkou vzdálila poslednímu Kladnu, její náskok čítá už dvanáct bodů.

Litvínov má ve zbytku základní části o co hrát. Pokukuje po přímém postupu do čtvrtfinále, na čtvrtý Liberec ztrácí jediný bod. Do hradecké sestavy se poprvé od dubna minulého roku vrací Graeme McCormack a Kevin Klíma, kteří si odpykali trest za pozitivní dopingový nález.

Budvar aréna hostí důležitý souboj šestého se sedmým. České Budějovice a Kometu dělí v tabulce jediný bod, obě mužstva ještě hodlají promluvit do boje o umístění v elitní čtyřce. Jihočeši jsou doma tradičně silní, ale jejich soupeř prohrál od dvanáctého ledna jen dvakrát.

Pardubice si v pondělí poradily s Plzní (3:1) a upevnily si vedení v extralize. Na druhou Spartu mají pětibodový náskok, v dalších deseti zápasech se ale budou muset obejít bez obránce Michala Houdka. Vítkovice po dvou vítězstvích na Kladně (3:2, 4:0) poskočily na desátou pozici.

Také Rytíři nastupují ve výrazně okleštěné sestavě. Na základě verdiktů disciplinární komise postrádají Václava Vebera, Ondřeje Bláhu, Jakuba Babku a Michaela Frolíka. Navíc za sebou táhnou sérii šestnácti proher v řadě, zatím poslední výhru oslavili osmadvacátého prosince právě proti Liberci.

Středeční program finišuje na Spartě, která bojuje o pátý úspěch v řadě. Plzeň naopak poslední dobou výsledkově strádá, od jedenadvacátého ledna nezvládla sedm utkání z osmi. Ztráta klíčového útočníka Tima Söderlunda je v závěru základní části pro Západočechy velkou komplikací.