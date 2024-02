Měli jsme bodovat, řekl brankář Klouček. Těší se na plzeňskou masku

„Těšil jsem se, bral jsem to jako normální zápas, i když to bylo proti mému bývalému klubu. Škoda, že to nevyšlo alespoň na bod, neměli jsme k němu daleko,“ řekl po utkání pětadvacetiletý gólman.

Jaký byl pro vás první start v novém působišti?

Bylo to speciální v tom, že jsem nastoupil zrovna proti Pardubicím. Ale jsem rád, že jsem si konečně mohl zachytat, v bráně jsem naposledy stál před více než dvěma týdny. Škoda, že se nám nepodařilo bodovat, myslím, že jsme si to zasloužili.

Kdy jste se dozvěděl, že nastoupíte do zápasu?

Den dopředu nám to říká trenér brankářů. Každý chce chytat co nejvíc, ale rozhodnutí je samozřejmě na něm. Snažil jsem se to brát jako každý jiný zápas a hlavně se těšil, že zase budu v brance. Delší dobu jsem nechytal, do toho minulý týden ještě přišla repre pauza. Zase na druhé straně byla výhoda, že jsem měl čas Plzeň poznat a zařídit si některé věci.

Už jste se zabydlel v novém prostředí?

Rychle si zvykám, s tím nebyl problém. Mám vyřešené bydlení, klub se o mě perfektně postaral. Poslední, co mi chybí, je plzeňská maska. Ale ta už se také vyrábí, takže budu mít vše, co potřebuji. Cítím se tady parádně a myslím, že s Martinem Bučkem jsme skvěle zapadli.

Pardubický závar před plzeňským brankářem Milanem Kloučkem

Vytvořili jste dvojici se Samuelem Hlavajem, jak jste si sedli?

Osobně jsme se neznali, ale chytali jsme proti sobě. Všichni brankáři v lize se tak nějak znají. Sam je výborný kluk, věřím, že se budeme doplňovat.

Jak vám bylo, když jste viděl nevybíravý zákrok na Söderlunda?

Byl to hrozný pocit, celá hala ztichla. Nechci nějak hodnotit ten zákrok, měl jsem to přes celé hřiště. Ale všichni měli strach, zdraví je vždycky na prvním místě.

Do jaké míry ten zákrok ovlivnil závěr utkání?

Měli jsme pětiminutovou početní výhodu, zbývalo poměrně ještě dost času do konce zápasu. Škoda, že jsme udělali faul a připravili se o dlouhou přesilovku. Přesto tam byly šance a mohli jsme srovnat. Ale Pardubice mají zkušený tým, nedělají moc chyb a závěr si pak už pohlídaly. Zkoušeli jsme ještě power play, ale inkasovali jsme třetí gól a bylo rozhodnuto.

Nyní je před vámi série pěti venkovních utkání, s čím do nich půjdete?

S Pardubicemi jsme podali dobrý výkon, musíme na něj navázat a urvat nějaké body. Čekají nás těžké zápasy, důležité bude se co nejlépe připravit a už dnes na Spartě do toho dát všechno.

Těšíte se na sobotní utkání pod širým nebem v Klingenthalu?

Jsem rád, že mohu zažít tento speciální zápas. Jedno Winter Classic už mě minulo, když kvůli covidu byl zrušen zápas Pardubic s Kladnem. Měl jsem již připravenou i masku, ale bohužel se nemohlo hrát. Teď snad vše proběhne v pořádku, všichni se těšíme.