Tři silné lajny, více lídrů. Hokejisty Českých Budějovic láká elitní čtyřka

1. Body a forma

Aktuálně drží čtvrtou příčku Liberec se 72 body. Třetí Třinec má o dvanáct bodů víc. Tygři však mají oproti ostatním odehráno o dva zápasy víc, oproti Brnu dokonce o tři. Litvínov a Budějovice jsou shodně na 71 bodech, Kometa je o bod zpátky, ale zároveň se zmiňovaným zápasem k dobru. „Všechny čtyři týmy jsou silné. Pro Budějovice to bude náročné, aby se do čtyřky dostaly. Ale přeji jim to, mají na to,“ odhadl bývalý obránce Rudolf Suchánek, jedna z klubových legend.

Nejlepší formu nejen z kvarteta adeptů, ale i z celé extraligy mají v posledních 10 kolech Brněnští. Budějovice s Libercem jsou na tom slušně, zatímco Litvínov po skvělém úvodu vadne. „Motor měl naposledy výpadek s Hradcem, ale jinak poslední dobou šlape,“ zmínil Suchánek.

2. Vzájemná bilance a los

Při rovnosti bodů je prvním kritériem vzájemná bilance. S Libercem má Motor horší vzájemné zápasy. S Brnem nastoupí Jihočeši zítra od 17.30 hodin doma a k lepší bilanci jim stačí bod. S Litvínovem je to zatím otevřené, Severočeši mají před posledním duelem nasbíráno o bod víc.

Zásadní bude také los. Budějovice z osmi zápasů sehrají hned pět doma, což je značná výhoda. Platí to i přesto, že v poslední době zlepšily výsledky na hřištích soupeřů. „Motoru se doma daří. Po loňské nepovedené sezoně je v Budějovicích o to větší hlad, což je znát,“ odhadla další hokejová osobnost klubu, útočník Luboš Rob starší. Ostatní celky v boji o čtyřku navíc hrají v závěru soutěže spíš venku.

3. Čtyřka jako bonus

Když oslovíte hráče nebo trenéry Motoru, shodně odpoví, že pozice v elitní čtyřce by byla příjemný bonus a motivace navíc. Žádná povinnost. Například Brno má určitě větší ambice. Jihočeši tak nejsou pod tlakem, ale jde o lákavou výhodu, jak se vyhnout předkolu play off. To může být hodně ošidné.

„Systém není moc fér, protože pátý tým udělá klidně o třicet bodů víc než dvanáctý, proti kterému bude hrát, ale pak se vám někdo zraní a za tři zápasy je hotovo. Vyhnout se předkolu by byla velká výhoda, hráči by si odpočinuli. Každopádně Motoru věřím klidně na semifinále,“ přidal Rob.

Jeho tehdejší spoluhráč Suchánek by si přál stejný scénář, ale přidává i druhý pohled. „Kdyby hráli předkolo a postoupili, klub by naplnil kasu a fanoušci by si užili ještě víc skvělých zápasů. Milan Gulaš si před sezonou přál titul, to by bylo krásné splnění snu,“ naznačil bývalý bek.

4. Pryč je tým dvou hráčů

Poslední dva roky stála ofenziva Jihočechů hlavně na dvojici Milan Gulaš – Lukáš Pech. Letos je gólový přísun rozdělený mezi daleko víc hráčů. Když se podíváte do statistik, nenajdete v elitní dvacítce kanadského bodování celkově ani mezi obránci jedinou vlaječku Motoru. Pět a více branek však vstřelilo hned deset hokejistů.

„V dnešním hokeji už nestačí mít jeden dobrý útok. Musíte mít sílu rozloženou a Motor má tři silné lajny. Daří se lídrům, Milan Gulaš pracuje i v jiné roli, Jáchym Kondelík do toho výborně zapadl. Zdá se, že tým opravdu šlape,“ okomentoval Rob.

Oba klíčové hráče chválí i Suchánek. „Ke Gulašovi byly výhrady, ale on tým pořád táhne a dává důležité góly. Kondelík je platný před brankou a je to i šikovný hokejista. Teď se mi zdál trochu unavený, tak snad si odpočinul a bude na play off v plné síle,“ uvedl.

5. Návrat Pecha

Lukáš Pech byl neodmyslitelný lídr z posledních dvou sezon. Jenže 40letý centr si na konci října při zápase v Olomouci zlomil kotník a dlouho chyběl. Teď se blíží jeho návrat, který přináší otázku, kam s ním. Rozbít fungující vazby? Vzít čas na ledě triu mladíků? Oboje je citlivé. Ale zase necháte takovou osobnost mimo sestavu? Pro trenéra Ladislava Čiháka je to těžké rozhodování. Nicméně v případě jakéhokoliv zranění se možnosti hodí.

„Je to velký profesionál, který se určitě dobře připraví. Co o něm slyším, tak s tím nebude problém. Bylo by dobré, kdyby si to osahal ještě v základní části, aby byl trochu rozehraný do play off,“ potvrdil Suchánek. Zařazení do týmu je složité i podle Luboše Roba, ale Pechovy kvality by určitě využil. „Nebude to pro něj vůbec jednoduché, ale zvládne to. Myslím, že bude takový žolík. Těžko brát místo těm, kteří si ho za celou sezonu uhráli. Ale on ukáže své kvality a může rozhodovat zápasy,“ vytušil současný trenér prvoligového Vsetína. Pech se měl o víkendu rozehrát za druholigový Chomutov, ale z rodinných důvodů nakonec nenastoupil.

6. Prodloužení a nájezdy

Dvě výhry v prodloužení, deset porážek v nastaveném čase či na nájezdy. To je budějovická bilance. Nikdo v extralize ji letos nemá horší. V takovém počtu už to asi nebude náhoda. Nelze počítat se samými výhrami, ale Jihočeši mohli mít o několik bodů víc. „Prodloužení tři na tři je loterie. Hraje se nahoru dolů, skoro se nebrání. Na nájezdy si hráči musí věřit. V týmu je hodně šikovných hokejistů, mělo by se to ukázat. Bude výhoda, že v play off se hraje jiným systémem,“ předurčil Suchánek.

Ve vyřazovací části se za nerozhodného stavu po 60 minutách pokračuje v prodloužení pět na pět. Nájezdy by následovaly jen v prvních třech (v předkole) či čtyřech (od čtvrtfinále dál) duelech série, a tak jejich pravděpodobnost klesá. Motor si opravdu může oddechnout. Celkové číslo v rozstřelu, dva proměněné z jednadvaceti, je tristní. Ze všech střelců uspěli jen Jan Štencel a Dominik Simon.