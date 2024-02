Kotel Kladna se bouří proti Jágrovi: Jaromíre, fandíme tak, jak ty vedeš klub

Impulsem k nevoli nebylo jen poslední místo v tabulce a série patnácti porážek, což je černý klubový rekord v nejvyšší soutěži, ale dlouhodobý stav Rytířů. Jeden z členů fanouškovského seskupení Haldaři, který seděl na židličce, četl knihu a držel ceduli Litterato Primitivo, protest vysvětlil: „Nelíbí se nám, co se tady posledních deset let děje. Jak je náš klub vedený. Pořád slýcháme to samé dokola, když se ptáme, proč tomu tak je.“

V kotli Rytířů to vypadalo jako na karnevalu, na aranžmá v podobě kostýmů se fanoušci domluvili předem na sociálních sítích. „Budeme se bavit po svém a zároveň fandit úměrně výsledkům posledních deseti let,“ zvěstovali. Na tribuně za brankou stáli dva zombie, banán, pirát, šejk, plavčík, fotbalisté, pohodáři v županech nebo papoušek.

Jágr, nejslavnější český hokejista všech dob, ještě po padesátce stále hraje extraligu. Byť tentokrát chyběl v dresu i v civilu na střídačce. Hokejového Boha brzy uctí jeho bývalý klub Pittsburgh Penguins, s nímž v NHL dvakrát získal Stanley Cup. Vyřadí Jágrovo ikonické číslo 68. Ceremoniálu před zápasem proti Los Angeles bude 18. února osobně přítomný.

Doma však místo radostí řeší starosti. V čele svého mateřského klubu stanul v roce 2011, kdy fakticky převzal jeho vedení po svém otci a stal se většinovým majitelem nově vzniklých Rytířů Kladno. Drží je nad vodou, svoji tvář propůjčuje v reklamních kampaních klubovým sponzorům.

Ovšem dvakrát za sebou se teď museli mezi elitou zachraňovat v baráži, která jim hrozí potřetí v řadě. Šest z posledních deseti sezon strávili v první lize. Šestinásobný mistra Československa i kvůli omezenému rozpočtu nezažívá hojné časy.

Výtky kladenských kotelníků vůči Jágrovi, který ve čtvrtek oslaví 52. narozeniny, se opakují: génius na ledě, ale ne v kanceláři.

„Na hokej chodím 18 let a za tu dobu jsem zažil jen třikrát play off, zbytek bylo plácání po dně, baráže,“ tvrdil Petr Bárta, který držel knihu s názvem Z nejhoršího jsme uvnitř. „Což je pro nás příznačné. Jágra si vážím, ale řízení klubu by měl nechat někomu, kdo tomu rozumí.“

Podobně to vyjádřil další z diváků Jarda Michalovský, skrytý pod maskou zombie: „Jarda to vede od desíti k pěti. Nebo spíš nevede. Co se vrátil, žádná změna. Každý rok to samé. O sestup. Hokejista geniální, ale manažer to není.“

Plavčík s pivními brýlemi, který si nechá říkat Fiky, přitakal. „Styl, jakým se to tady dlouhodobě vede, je amatérský, tragický, špatně pojatý. Za dvacet let, co sem chodím, to nikdy nebylo zářné, ale tohle je ostuda,“ hřímal.

JAROMÍRE, FANDÍME TAK, JAK TY VEDEŠ KLUB. Takový vzkaz vyslali majiteli Jágrovi kladenští fanoušci.

Další z vlajkonošů Jakub Dvořák už se smířil s letošním pádem do baráže. Vítkovicím v pondělí Kladno podlehlo 0:4 a po šestnácté porážce v řadě je jeho ztráta na předposledního už dvanáctibodová. Zbývá mu osm kol v základní části. „Doufám, že baráž odehrajeme úspěšně a příští rok se konečně zvedneme. Jenže v to doufáme každý rok. Chtěli jsme dát vtipnou reakcí najevo, že se nám současný stav nelíbí,“ povídal fanoušek s banánem na hlavě a v županu.

Kladenští kotelníci už v letošní sezoně jednou zasáhli do dění klubu, části z nich se nezamlouval příchod slovenského brankáře Juliuse Hudáčka, který působil v ruské KHL i po propuknutí války na Ukrajině. Vyhlásili bojkot zápasů, ale než k němu došlo, Rytíři raději Hudáčka propustili.

Jak se ke kritice Jágr postaví tentokrát?