OBRAZEM: Banán na hokeji aneb karnevalová vzpoura v Kladně. Hrál se i badminton

I populární kuchař Zdeněk Pohlreich by na kladenském zimním stadionu zopakoval svoji slavnou hlášku: Viděl jsem žábu bušit pěstí do skály, koně zvracet v barvách francouzské trikolory, dokonce i stíhačku couvat, ale tohle, to jsem ještě neviděl. Badminton na hokeji? Plavčík? A co ten banán? Fanoušci Rytířů, v extralize posledních, dali svoji nespokojenost se směřováním klubu najevo humornou formou. Při pondělním utkání s Vítkovicemi uspořádali v kotli karneval a bavili se po svém. Majiteli Jaromíru Jágrovi, hokejové legendě, při svém happeningu poslali vzkaz, že fandí, jak on řídí klub. Tichý protest bude vyjma případné baráže pokračovat, dokud jim nezodpoví na řadu otázek.