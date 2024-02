Bída, tisíc lidí na extralize. Klepiš: Nedivím se, od nás žádnou show nevidí

Komorní atmosféra, kotel na protest nefandí. Jak se v tichu hraje?

Nikdy jsem to nezažil a vůbec se fanouškům nedivím. Ještě můžeme být rádi, že jich přišlo tisíc sto vzhledem k tomu, co předvádíme. Za nás za všechny bych se chtěl divákům omluvit, ale to je asi prd platné, zajímat je to moc nebude. Určitě to není tak, že by nám to bylo všem v kabině lhostejné, to určitě ne. Je mi jasné, že to tak možná vypadá, ale fakt nám to není jedno.

V pondělí proti Vítkovicím fanoušci dokonce pořádali karneval a hráli třeba badminton. Co jste tomu říkal?

Já pondělní zápas nehrál, ale viděl jsem něco na internetu. Musím říct, že mají dobrou fantazii. Nedivím se jim. Když nevidí žádnou show od nás, utkání si zpestřili sami. Na druhou stranu je to smutné. Ale můžou si dělat co chtějí, je to jejich věc, jejich názor.

Vidíte světlo na konci tunelu? Máte už 17 proher v řadě.

Všichni jsme doufali už po nějaké třetí čtvrté porážce, že to zlomíme, že vyhrajeme jeden zápas a překlopí se to. Bohužel se to nedaří. Vždycky je světlo na konci tunelu, samozřejmě situace pro nás není dobrá, to si nemusíme nalhávat. Nikdo nikam ale nespadl, pořád jsme tady. Můžu slíbit a věřím, že se budeme všichni rvát až do konce, aby závěr sezony dopadl, jak si přejeme.



Jakub Rychlovský z Liberce před brankou Landona Bowa.

Jak se projevilo, že vám v duelu proti Liberci nově chyběli čtyři potrestaní hráči?

Když jsem pondělní zápas sledoval v televizi, tušil jsem, že nějaké tresty přijdou. Šanci dostali mladí kluci, dva hráli první zápas v extralize, zvládli ho výborně. Kdo může hrát, bude hrát. Musíme se všichni snažit.

Pět gólů jste dostali v oslabení, to je dost. Čím to?

Říkáme si před zápasem, že nesmíme být vylučovaní. A zase samozřejmě uděláme blbé fauly. Nebo takové, které by se stávat neměly. Tím to nechci házet na někoho z kluků, kdo fauloval. Někdy jsem to byl já, někdy jiný z týmu. Neomlouvá nás to. Kdybych mohl říct jiné slovo místo slova, že nás to mrzí, řeknu ho. Liberec má přesilovky dobré, rozhodl v nich zápas. My teď oslabení momentálně nemáme, jaké bychom chtěli.

Dali jste si po tečích dva vlastní góly. Je to jen vrchol zmaru?

To už není smůla. Kdyby byla, máme jí největší na světě. Na to se nemůžeme vymlouvat. Co bych k tomu řekl… už dlouho hrajeme do kopce. Vlastní vinou. Nějaké slovo deka nepřipadá v úvahu. Jasně, počet proher se člověku do hlavy i do hry promítne, o tom žádná. Ale pořád to jde na naše ramena. My jsme ti, co na ledě něco předvádíme. Tedy spíš nepředvádíme.

Bylo by překvapením, kdybyste se baráži vyhnuli. Berete to tak?

Asi bychom chodili kolem horké kaše... Vypadá to bledě, co na to říct. Baráž jsme zažili už loni. Naděje umírá poslední. Budeme se snažit to zvrátit příští zápas. Může se stát cokoli.