Koblasa do sudího nevrazil, bouří se Litvínov a vetuje rozhodčího Mrkvu

„Jeho zásadní pochybení ovlivnilo nejen duel, který řídil, ale bude mít vliv také na následující zápas, který Litvínov sehraje v pátek v Mladé Boleslavi,“ stojí v prohlášení Vervy.

Chemici v utkání 44. kola s Hradcem Králové báječně smazali čtyřbrankové manko a krásnou bitvu dovedli do prodloužení, v něm však rozhodl v čase 62:44 o vítězství hostů 6:5 po brejku Jérémie Blaine. Koblasa pak protestoval u rozhodčích, že nepotrestali jeho souboj s Oliverem Okuliarem ve středním pásmu, kvůli čemuž se nedostal včas k zakončujícímu Blainovi.

„Sudí Mrkva dle názoru klubu nesprávně neodpískal faul Hradce Králové, což mělo přímý následek v ovlivnění situace při rozhodujícím gólu v prodloužení hostujícího týmu. Následně sudí do zápisu o utkání uvedli, že Koblasa ‚se rozjel na HR (hlavní rozhodčí) a vrazil do něj tělem‘. S tímto popisem klub nesouhlasí,“ zdůraznila Verva. „Pokud by zákrok na Koblasu byl správně posouzen, situace by byla přerušena a ke kontaktu s rozhodčím by nedošlo.“

Disciplinární komise extraligy vyměřila Koblasovi jednozápasový trest. „Vzhledem k tomu, že vrcholí základní část a boj o první čtyřku, případně o co nejlepší umístění do play off, je to pro klub i s ohledem na rozsáhlou marodku zásadní a citelné oslabení. Klíčové chyby, které mohou přímo ovlivnit konec základní části, vyústily v to, že HC Verva Litvínov vetuje hlavního rozhodčího Romana Mrkvu,“ oznámil severočeský klub.

Třicetiletý Koblasa prožívá životní sezonu. Nasbíral už 35 kanadských bodů a s 21 góly do středy vedl tabulku střelců nejvyšší soutěže, než se do čela dostal liberecký Tomáš Filippi po čtyřbrankovém galapředstavení na ledě posledního Kladna.

Kanonýr Koblasa není jediným potrestaným „chemikem“ ze středečního partie s Hradcem Králové, lídr klubového bodování Ondřej Kaše dostal pokutu deset procent ze základního měsíčního platu za nafilmovaný pád z 52. minuty, po němž se nevylučovalo ani na jedné straně. Litvínov v tu chvíli prohrával 4:5.