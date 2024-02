Bez Jágra přišla výhra! Nechcete dělat jen ostudu, řekl Pytlík po skalpu Brna

Utnout největší extraligovou mizérii všech dob se Kladnu podařilo zrovna na ledě Komety, s níž jeho černá série ještě před koncem minulého kalendářního roku začala. Trvala osmačtyřicet dnů, do nichž se vešlo sedmnáct proher. To je teď minulostí.

„Nic to nemění na tom, že jsme předcházející zápasy prohráli, slavit to nebudeme, naše postavení v tabulce je pořád to samé. Ale jsme rádi, že jsme duel zvládli. Proher bylo strašně moc, nebylo to dobré, já sám jsem byl zraněný. Měli jsme v hlavě, že i když některé zápasy (během série) vypadaly dobře, vždycky jsme stejně prohráli. V ten moment, když jsme dali v prodloužení gól, to ze všech spadlo. Nechcete dělat ostudu,“ pronesl s kamennou tváří Jaromír Pytlík, který kurážným průnikem zápas v Brně v čase 60:53 rozhodl.

Dominika Furcha v brance Komety překonal zblízka bekhendem. „Nejsem ještě úplně fit, v zápase byly moje střely takové žblabuňky, tak jsem rád, že to tam padlo,“ řekl.

48 dnů trvala série Kladna bez výhry. Rytíři během tohoto období prohráli sedmnáct zápasů v řadě.

I přes výhru je Kladno suverénně poslední, na třináctou Mladou Boleslav ztrácí deset bodů. Do konce se hraje ještě šest kol.

„Někdo si možná říkal, že už to muselo přijít. Nemuselo. Bylo vidět, že sérii kluci mají v hlavách, to je pochopitelné. Jsme rádi, že jsme to ukončili, jednak je to psychická vzpruha, jednak je potřeba hrát až do konce extraligy,“ shrnul situaci bez větších emocí i kladenský trenér Otakar Vejvoda.

Na výskání to u Rytířů skutečně není, i v Brně se představili jako zdecimované torzo. Vejvoda a spol. měli k dispozici jen šest beků a jedenáct útočníků. „Kdy jich budu mít dvanáct? Nevím,“ pokrčil rameny kouč.

Výkon hostí v kontrastu s tím vůbec zlý nebyl. Přestože to zase vypadalo bídně... Kometa ve 2. minutě vedla, před první přestávkou zvýšila na 2:0. I když Kladno snížilo, Jakub Klepiš nevyužil trestné střílení.

Hokejisté Kladna (v modrém) se radují z ukončení série porážek, vyhráli na ledě Komety Brno.

Zároveň se ale hosté stále zlepšovali. „Ve druhé třetině jsme byli lepší mužstvo, zavírali jsme Kometu ve třetině, měli jsme dobrý pohyb. Ve třetí třetině jsme v aktivitě pokračovali,“ potěšilo Vejvodu.

Těšit se musí i Jágr na druhém konci světa. Kladno ho takhle na dálku pozdravilo před velkým víkendem, který ho čeká.

„Na tréninku bývá vždycky slyšet, takže si hned všimnete, že tam není. Že za vámi nestojí a nedává vám všechno najevo. Pro nás se nic nemění, pořád děláme to stejné. Musíme hrát líp. Jestli něco chceme, pořád platí, že je potřeba něco změnit, vyhrávat víc. Ne že sedmnáct zápasů prohrajeme, pak jednou ne a budeme slavit. Potřebujeme, aby zlepšení bylo vidět i na naší hře, ne jen na skóre,“ ulevil si Pytlík realisticky.

To Kometa selhala. Opět, dalo by se říct, protože stejným výsledkem, 2:3 po prodloužení, prohrála doma na začátku února i s druhým nejhorším týmem extraligy Mladou Boleslaví.

„Výborně jsme hráli deset minut, pak jako když utne. Začali jsme dělat netypické věci, které nás nezdobí. Začali jsme kroužkovat, nedohrávali jsme souboje, prohrávali jsme je. Prostě jsme si to začali komplikovat. Mysleli jsme si, že se Kladno porazí samo. Oni ale taky mají hrdost, jsou to dobří hokejisti a ukázali nám to. Máme bod, a kdybychom neměli v bráně Dominika, nemáme ani ten. Nehráli jsme dobře ve druhé a třetí třetině a Kladno nás potrestalo,“ hodnotil porážku brněnský kouč Jaroslav Modrý.

Fanoušci byli ke Kometě ještě nemilosrdnější a vypískali ji. V utkání, v němž si připomínali před pár dny zemřelého celoživotního fanouška Miloslava Knora, přezdívaného Lachtan, požadovali od domácího souboru víc.

„Je nepříjemné, že se pískalo, ale hra tak vypadala. Taky se mi to nelíbilo. Musíme se poučit. Jsem rád, že diváci přišli, bylo jich hodně, my si teď body musíme vzít v neděli na Spartě,“ vyhlížel nedělní mač v Praze brněnský kapitán Martin Zaťovič.

Přál by si, aby byla bitva gigantů v neděli odpoledne prověrkou na play off, které se blíží: „Chtěli bychom, aby se výkony směrem k play off měnily, abychom si vyzkoušeli těžké zápasy. Teď k tomu byla ideální šance. Měli jsme vyhrát 2:0, aby byl klid, klidně škaredým hokejem, vyhazovat puky, ale vyhrát. My jsme chtěli hrát hokej, všichni jsme útočili, nevraceli jsme se a dopadlo to, jak to dopadlo.“