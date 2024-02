Černý rekord, 15 porážek v řadě. To by srazilo i Detroit 1996, štve Kladno

„Ale baráž si nepřipouštíme, nechceme ji dostat do hlavy,“ ošíval se útočník Richard Jarůšek po další nejtěsnější porážce, tentokrát 2:3.

Rytíři v aktuální sezoně napočítali 35 nezdarů, z nich ovšem 17 o pouhý gól a osm o dvě branky. K vzteku. „Víte co, tým sráží každá prohra. A je jedno, zda o gól, nebo o deset. Hráli jsme spoustu vyrovnaných utkání, kolikrát jsme v nich byli lepší, ale prostě jsme je nedokázali dotáhnout do vítězného konce,“ štve asistenta trenéra Pavla Skrbka. „Proher v řadě je už ani nevím kolik... To by snad srazilo i Detroit Red Wings z roku 1996, kdy toho zrovna moc neprohrávali.“

Detroit v NHL v tomhle roce posbíral 131 bodů, v další sezoně pak dobyl Stanley Cup. Jenže Rytíři mají úplně opačné starosti. Existenční. Plácají se na dně, z posledních třiceti utkání vyhráli jen dvě, v novém roce získali pouhopouhé dva body.

„Asi je na nich trošku vidět křeč. Tolik si nevěří. Nedávno jsme s nimi hráli u nás doma, měli 40 střel, byli lepší, ale v koncovce se trápí,“ pozoroval vítkovický útočník Jakub Kotala, dvougólový hrdina hostů a autor vítězné trefy. „Asi to na nich leží. Není se co divit, prohráli toho strašně moc.“

A současnou sérií hanby překonali tým Vagnerplastu z ledna a února 2011, který utrpěl čtrnáct porážek za sebou. Tehdy se Kladno baráži vyhnulo, skončilo předposlední, o udržení se musela rvát Mladá Boleslav. I teď jsou středočeské kluby spolu dole, jenže Bruslaře hřeje dvanáctibodový polštář. A Jágr a spol. už mají jen jeden zápas k dobru.

„Dokud je matematicky šance, nebudeme se o baráži bavit. Ještě je brzy na to, abychom skládali zbraně,“ burcoval Skrbek.

Do sestavy Rytířů se v sobotu po nemoci vrátil hrající majitel Jaromír Jágr, který vynechal tři zápasy. Nepomohla jeho přítomnost na ledě ani dvojí vedení. Ve třetí třetině, které jsou kladenskou Achillovou patou, Vítkovice během 58 vteřin otočily z 1:2 na 3:2. „Řekli jsme si, že musíme vždycky přelítnout střední pásmo na jeden dotyk, a platilo to na ně. Vždyť oba góly jsem dával z brejků,“ připomněl vítkovický Kotala.

Kladno - Vítkovice, hokejová extraliga. Na domácího Radka Smoleňáka dotírá Stuart Percy.

Domácí ještě dostali výhodu trestného střílení, jenže Sideroffa vychytal brankář Klimeš. „Byli jsme hodně blízko, ale co z toho… zase jsme nevyhráli. Body potřebujeme, vždycky to máme super rozehrané, pak nám to uteče,“ chytal se útočník Jarůšek za hlavu. „Dneska jsme podali výborný výkon, ale nechali jsme si dát dva rychlé góly.“

I proto se Kladno krok sun krok přibližuje baráži, v níž se stresovalo i minulé dva ročníky. V pondělí znovu hostí Vítkovice, to bude pro změnu dohrávka 16. kola. Do konce sezony zbývá mužstvu trenéra Otakara Vejvody mladšího devět střetnutí. Pokud by už žádné nevyhrálo, vyrovnalo by smutný rekord Chomutova z ročníku 2013/14, který ztroskotal čtyřiadvacetkrát za sebou.