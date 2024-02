ONLINE: Kladno hostí v extraligové dohrávce Vítkovice, ukončí sérii proher?

Rytíři mají ve zbytku sezony před sebou spoustu práce. Dosud poslední vítězství zaznamenali osmadvacátého prosince v Liberci (8:4), od té doby za sebou táhnou čtrnáct zápasů dlouhou sérii porážek.

Výsledková krize se výrazně projevuje i na situaci v tabulce. Kladno se propadlo na poslední příčku, na třináctou Mladou Boleslav ztrácí deset kol před koncem základní části dvanáct bodů.

Kladno – Vítkovice Dohrávku 29. kola hokejové extraligy sledujeme ONLINE

Proti Vítkovicím potřebuje uspět, stejného soupeře znovu přivítá v pondělí. „Chtěl bych poprosit fanoušky, aby nás přišli podpořit, protože je opravdu potřebujeme. My do toho dáme maximum,“ řekl útočník Ondřej Bláha.

Oba týmy se střetly druhého února v Ostravar Aréně. Domácí zvítězili 4:2 především díky hattricku Petra Fridricha, na druhé straně se dařilo dvougólovému Jiřímu Ticháčkovi.

Svěřenci Pavla Trnky poté sehráli ještě nepovedené moravskoslezské derby s Třincem. Zásluhou Jakuba Kotaly a Dominika Lakatoše rychle vedli 2:0, ale nakonec museli skousnout těžkou porážku 2:6.

„Nevím, co jsme si mysleli. Nedokážu to vysvětlit, tohle bylo prostě málo. Našimi nesmyslnými chybami se to celé sesypalo,“ mrzelo kapitána Lakatoše.

Vítkovice i nadále zůstávají dvanácté, ale postupně se dotahují na týmy před sebou. Pokud na Kladně uspějí, mohou v tabulce přeskočit jedenácté Karlovy Vary i desátou Plzeň.