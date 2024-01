Soupeř napřáhne a Kladno se rozjede do Slaného. Proč Rytíři i s Jágrem trpí?

„Máme fantastické fanoušky a je mi jich trošku líto, že nejsme schopní pro ně urvat aspoň podělaný bod. Už kvůli nim nás nebaví pořád prohrávat,“ láteří útočník Jakub Klepiš, jehož parta už je poslední. Ve středu ji přeskočila Mladá Boleslav, ta však má o tři odehrané zápasy víc.

Když Kladno v říjnu bodovalo v sedmi kolech po sobě, zdálo se, že tahle sezona nebude neklidná. Jenže z nastřádaných bodů těží doteď, od té doby jich totiž sesbíralo jen třináct.

„Porážky jsou, ale snažíme se nepřipouštět si to. Koukáme jen dopředu. Vždy začínáme nanovo,“ nepitvá se útočník Martin Procházka v minulosti. „Je pozitivum, že dokážeme hrát s předními celky. Dokázali jsme to proti Pardubicím, se Spartou jsme se z 0:4 vrátili do zápasu, teď jsme z Třincem otočili z 0:2, chvilkami jsme byli lepší.“

Ovšem víc než na cenu útěchy to zatím nestačilo, bod nepřiskočil ani jeden. „Máme dobře rozehrané zápasy, výkon je dobrý, všechno je na naší straně. A pak někdo udělá chybu, neříkám, že úmyslně, ale děje se nám to pořád. Můžeme vyhrát, na konci zápasu nemáme nic. Je to pořád dokola,“ chytá se za hlavu Klepiš, mistr světa z roku 2010.

Poslední bitva s Třincem, ta snad byla pro Rytíře letos už typická. Ztráceli dva góly, parádně převrátili na 3:2, ale tři údery Ocelářů ve třetí třetině je potopily.

„Šancí máme spoustu. Z čeho my dostáváme góly, z toho je sami nedáváme. Není to náhoda. Chybí tam trošku, já to řeknu, umu. Pohotovosti. A trošku citu,“ vyjmenovává asistent trenéra Pavel Skrbek. „A schází nám i spousta obětavosti, bavíme se o tom neustále. My napřáhneme, pět hráčů Třince leží a blokuje, Třinec napřáhne a my se rozjedeme do Slaného. To je pak těžké…“

Propad nezastavil ani majitel Jaromír Jágr. Velikán brzy oslaví dvaapadesáté narozeniny, výhru slavil od svého comebacku jedinou. Divokou 8:4 v Liberci.

Hrající majitel Kladna Jaromír Jágr diriguje svůj tým.

„On je žijící legenda. Taky vlastník, hráč. Pomáhá nám v plno věcech, je mu skoro 52, odehraje dobré zápasy, odehraje horší zápasy. Není to pro něj snadné, když jich je pět v deseti dnech. Musí pro něj být těžké připravit se na utkání. Měli byste ho vidět, jak se chystá. Padesát minut se rozehřívá, aby se nezranil, po zápase cvičí zase,“ smeká Skrbek.

Produktivita Rytířů Kladno 1. Ticháček 32 bodů (7+25)

2. Klepiš 25 (5+20)

3. Tralmaks 24 (16+8)

4. Kusý 19 (7+12)

5. Smoleňák 17 (13+4)

Slavná osmašedesátka, která si v devíti startech zapsala čtyři asistence, se posunula až do elitní formace. „Jeho účast na ledě je důležitá, pomáhá v mnoha situacích. Je silný. A pořád dokáže podržet puk jako nikdo v extralize,“ hodnotí ho asistent. „Přitom má spoustu věcí na zádech, přivádí nové hráče, zařizuje plno dalších záležitostí. Nemůže se soustředit jen na hokej, bere mu to spoustu energie.“

Energii berou Rytířům také vršící se porážky, za které můžou i špatné třetí třetiny. Vyhráli jich jen pět z 34. „Víme, že třetí třetiny teď nejsou naší silnou stránkou. Musíme na tom zapracovat. Když v nich dostaneme gól, psychiku to srazí, na střídačce jsou všichni skleslí, všechny nás to štve,“ popisuje Procházka.

Vadí mu i čtvrtá nejslabší střelecká bilance v extralize. Kladno nasázelo 87 gólů, v průměru 2,5 na zápas. „Máme kolikrát špatné rozhodnutí. Máme vystřelit, nahráváme, máme nahrát, vystřelíme. Děláme to opačně. Což je z přemíry snahy, chceme to urvat za každou cenu a nemáme klid na hokejce. Neřekl bych, že jsme úplně ve stresu na ledě, ale musíme se v těchto situacích líp rozhodovat,“ apeluje Procházka, který skóroval sedmkrát.

Mužstvo trenéra Otakara Vejvody mladšího sice dře dno, ale z bryndy ho můžou vyvést i dva dohrávané duely s Vítkovicemi. Uvidí je ČEZ Stadion 10. a 12. února. „Oproti Mladé Boleslavi máme tyhle plusové zápasy, takže není úplně panika. Máme to ve svých rukou,“ burcuje Procházka. „Když se od maličkostí a pozitivních věcí odrazíme, tak obě utkání vyhrajeme a Mladé Boleslavi odskočíme.“

V pátek však čeká Jágra a spol. výjezd do Litvínova, který je v tabulce domácích utkání premiantem extraligy.