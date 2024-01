Černobílý Litvínov. Doma útočí na rekord mistrů, venku mu to skřípe

Útok skvělý, obrana bída. Divočina, přiznává Šalda Není to jen statistika doma – venku, co v případě hokejového Litvínova bije do očí. Obdobně rozdílně si vede i v ofenzivě a defenzivě. Verva v extralize nasázela už 114 gólů, což ji řadí do špičky, zároveň ale 104krát inkasovala a jen čtyři týmy jsou na tom hůř. Naposledy schytala šestku na Spartě. „Byla to trochu divočina. Na začátku třetí třetiny se nám to trochu sesypalo, dostali jsme tři góly a bylo po zápase,“ štvala litvínovského beka Radima Šaldu nálož 3:6. Adam Jánošík z Mladé Boleslavi a Radim Šalda z Litvínova (vpravo) ve vzájemné potyčce během utkání hokejové extraligy. Právě jeho trefa dokonala litvínovský obrat v O2 areně z 1:2 na 3:2, jenže pak přišel další úder extraligového lídra a z něj už se Verva neoklepala. „Od začátku zápasu jsme prohrávali více soubojů, všude jsme byli pozdě. Nás dlouho držel Zajda (brankář Zajíček), ale Sparta pak stejně vyrovnala a následně i otočila. Stává se to, je to hokej. Jedeme dál, hlavy nevěšíme,“ ujišťuje čtyřiadvacetiletý bek. Přestřelku odšpuntovala až Kudrnova trefa ve 25. minutě, od té doby si dvanáct tisíc diváků užívalo střelecké hody. „I takový může být hokej. Někdy to tak je, že se na gól dlouho čeká, pak padne jeden a hra se otevře buď na jednu, nebo na obě strany,“ líčil útočník Jakub Konečný,“ který přispěl k triumfu Sparty trefou na 1:1. „Pro diváky to tedy musel být atraktivní zápas. Dostali jsme jako první gól, bavíme se o tom, že často inkasujeme jako první, musíme si na to dát pozor. Stejně tak na to, že když skóre otočíme, že trochu upustíme od naší hry. Ale naštěstí jsme se zvládli do utkání znovu vrátit a dohrát ho tak, jak jsme potřebovali,“ radoval se Konečný.