Jsem obětí nenávistné kampaně, tvrdí Hudáček. Hodlá se bránit právní cestou

„Chci uvést věci na pravou míru, vyvrátit ty nejhorší lži a nesmysly,“ začal oficiální prohlášení, které vydal nejen kvůli své rodině, ale také dalším jedincům, kteří by se mohli ocitnout v podobné situaci.

„V první řadě chci jasně prohlásit, že jsem a vždy jsem byl proti válce na Ukrajině. Stejně tak chci zdůraznit, že jsem nikdy nevyjádřil podporu ruskému režimu. To je holý fakt a podsouvat mi cokoliv jiného, je účelová manipulace,“ tvrdí Hudáček.

Několikrát se opřel do bývalého hokejisty a v současnosti experta Jakuba Koreise, který jeho příchod do Kladna kritizoval ve vysílání televizní stanice O2 TV Sport i na sociálních sítích.

„Působil v KHL, která je jasným nástrojem propagandy. Nedokážu si představit, jak někdo může jít hrát dobrovolně hokej do země, která hrozí naší západní civilizaci jadernými zbraněmi. Měli bychom se proti tomu jasně vymezit,“ prohlásil Koreis.

Hudáček zmínil také Miloše Radosu, předsedu představenstva Dukly Trenčín, jenž v reakci na informaci, že Rytíři museli slovenskému brankáři za ukončení smlouvy vyplatit vysoké odstupné, napsal: „Těch 15 tisíc eur by mohl věnovat dětem z Ukrajiny.“

Hudáček vzkázal, že peníze hodlá na dobročinné účely použít. „Takoví lidé si na mé osobě vybíjejí svou frustraci a pod zástavou falešné morálky ničí životy a kariéry normálních hokejistů.“

Útoky na něj prý přerostly z hokejového prostředí do celospolečenského měřítka. „A to jen kvůli domnělým názorům. V pětatřiceti letech už si s tím umím poradit, ale je zřejmé, co by něco takového udělalo s dvacetiletým klukem,“ uvedl rodák ze Spišské Nové Vsi, jenž se hodlá bránit i právní cestou.

V KHL strávil dohromady sedm sezon, působil zde i po začátku invaze vojsk Vladimira Putina. A nijak se netajil tím, že by i přes hrůzy, které se stále dějí na Ukrajině, kývl na nabídku z ruské ligy znovu.

Kladenský brankář Július Hudáček si po utkání v Hradci podává ruku s protivníky.

„Osobně znám mnoho lidí, kteří tam momentálně pracují – doktory, učitele, právníky či podnikatele. Sice nečelí takovému mediálnímu lynči jako hokejisté, ale byl bych velice nerad, kdyby byl třeba doktor, co léčí v Rusku pacienty, po návratu na Slovensko propuštěný z práce,“ napsal Hudáček.

A posléze dodal: „Je to stejné, jako kdybyste někoho vyhodili jen kvůli jeho rase, náboženskému vyznání nebo sexuální orientaci, což je v rozporu s Listinou základních práv a svobod.“

Své poslední angažmá v KHL omlouvá tím, že nechytal přímo v Rusku, ale pouze v kazachstánském Barysu Astana.

„Tím spíš je celá situace absurdní. Samozřejmě, klub hraje proti řadě ruských klubů, ale Kazachstán je samostatným státem. Pokud je toto důvod k veřejnému lynčování, tak si myslím, že svět není v pořádku.“

Na závěr požádal novináře, hokejové osobnosti a komentátory, aby příště zvážili, co píšou a o čem mluví: „Má to obrovský dopad, slovo může častokrát ranit více než fyzické násilí. Využijte svou veřejnou sílu na šíření pozitivních věcí, ne lží a nenávisti.“

Na Kladno zamířil po zranění gólmanské jedničky Adama Brízgaly. Neodchytal ani minutu, utkání s Hradcem Králové sledoval pouze ze střídačky. Proti jeho příchodu se vymezila i část fanoušků, která hrozila bojkotem zápasů.

Rytíři dva dny po Hudáčkově angažování vydali oficiální prohlášení. „Dospěli jsme k závěru, že pokračování spolupráce není ani v zájmu klubu, ani v zájmu hráče,“ stálo na klubovém webu.

Slovenský veterán po konci v extralize na novou nabídku dlouho nečekal. Upsal se Frankfurtu, který hraje nejvyšší soutěž v Německu.