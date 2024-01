Jágr promluvil o kauze Hudáček. Kladno testuje lotyšského brankáře

„Oficiální vyjádření jsme vydali a nemyslím, že je potřeba na něm něco měnit, něco vytahovat, něco zvětšovat nebo zmenšovat,“ uvedl před zápasem do kamer ČT Sport. „My jsme to vysvětlili, což je myslím dostačující pro všechny.“

V prohlášení stálo, že rozhodnutí klub „učinil po zvážení všech aspektů souvisejících s Hudáčkovým angažováním. Čeká nás nejdůležitější část sezony a věříme, že do ní půjdeme s fanoušky, partnery a všemi podporovateli našeho klubu jako jeden tým.“

Júliuse Hudáčka získali Rytíři jako záskok za zraněnou jedničku Adama Brízgalu. Coby dvojka kryl záda Landonu Bowovi ve středu v Hradci Králové, už v pátek s ním Kladno po vlně kritiky ukončilo spolupráci. Dvojku tak dělá David Stahl, který jinak vypomáhá v druholigovém ústeckém Slovanu.

„Kdyby se všechny týmy dostaly do naší situace, kdy se vám zraní gólman číslo 1 a magnetická rezonance řekne, že je mimo do konce sezony… My museli narychlo gólmana shánět, což je obtížné. A je málo těch, co jsou mimo práci. Ani ze Chance ligy vám je nepůjčí, mají stejné problémy,“ povídal Jágr.

Vyjádřil hokejový nezmar svůj osobní názor na celou kauzu na svém Instagramu? O víkendu zveřejnil příběh, že pravoslavní křesťané, což je i on, slaví narození Ježíše Krista. A k tomu citoval z bible: „Nesuďte, abyste nebyli souzeni.“

Kladenský brankář Landon Bow inkasuje gól, cloní mu Oliver Okuliar z Hradce Králové.

Rytíře v televizním utkání podpořilo 2 289 diváků. A v kotli visela vlajka jak Haldařů, původně plánujících bojkot kladenských zápasů na protest proti angažování Hudáčka, tak i prapor seskupení Kladno Boys, kteří se naopak proti bojkotu postavili. „Za nás v žádném případě nepatří politika do sportu v jakékoliv podobě. Samozřejmě nám není lhostejná válka na Ukrajině, ale nechme sport sportem. Respektujeme názor každého jedince i každé skupiny,“ napsali Kladno Boys.

Rozruch, který situace vyvolala, prý kabinu neovlivnil. „V šatně jsme to neřešili. To je záležitost vedení, my se toho neúčastnili, my se soustředili na tréninky a na zápasy,“ uvedl za tým obránce Václav Veber.

Jeho Rytíři prohráli počtvrté v řadě a posedmnácté z posledních 19 zápasů. Finiš sezony bude pro ně perný, i proto dál shánějí druhého brankáře. Trénuje s nimi Mareks Mitens, pětadvacetiletý Lotyš, jenž letos ještě neodchytal ani zápas.

„Na brankářské otázce děláme a věříme, že to vyjde a bude to nejlepší pro náš klub,“ řekl Jágr. „Hledáme, situace s brankáři je pro nás těžká,“ doznal i asistent trenéra Pavel Skrbek.

Bow v neděli Kladno držel, jako Kanaďan je oproštěný od emocí posledních dní. „Mám štěstí, že nemůžu číst noviny v češtině…,“ pousmál se. „Nekoukám, co se děje kolem. To není naše práce. Co říkají lidé, to je jejich věc, my jsme tady od toho, abychom hráli hokej. A je jedno, kdo s námi hraje. Musíme bojovat jako jeden tým.“

Příští bitva bude jedna z fatálních, v pátek Rytíři nastoupí na ledě poslední Mladé Boleslavi, před níž mají jen tři body k dobru. Bude jistit Bowa už nový parťák?