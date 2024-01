Když se utkají nejlepší. Duel na Spartě bavil, sledovali diváci předčasné finále?

Do O 2 areny ve středu zavítalo hned 16 646 fanoušků. Zatímco sparťanský kotel jako obvykle jasně vyčníval ve dvou sektorech, ten pardubický se táhl až do horního prstence.

Když se ve 33. minutě dočkal vyrovnávacího gólu Lukáše Sedláka, snad každému v tu chvíli poskakovaly ušní bubínky.

„Cítili jsme se jako doma a moc si to užili,“ hlásil útočník Východočechů Martin Kaut, jenž zápas v prodloužení rozhodl. „Jak mi to Peter Čerešňák dal, měl jsem hned v hlavě, že chci puk dostat do brány.“

Všem přítomným dopřál nad rámec základní hrací doby už jen jedenáct sekund. Těžko však mohl někdo odcházet zklamaný.

„Sice soupeř bere bod navíc, ale pro diváky to bylo skvělé, viděli i bitku a spoustu emocí. Sledovali zápas se vším všudy, šli jsme do toho všichni naplno,“ poznamenal sparťanský forvard Filip Chlapík.

Adam Musil v pěstním souboji s ležícím Radkem Mužíkem.

„Mohli jsme sice rozhodnout už v základní hrací době, ale i za dva body jsme rádi,“ líčil zase Kaut, jehož celek měl v utkání mírně navrch. Ač čelil hned čtyřem protivníkovým přesilovkám.

„Oni ale měli víc šancí,“ připustil Chlapík a vzápětí ocenil vlastního brankáře Josefa Kořenáře, jenž se vytáhl dvaatřiceti úspěšnými zákroky. „Díky němu bereme alespoň bod.“

Právě ten dělá hlavní rozdíl i v tabulce. Souboj nejproduktivnější ofenzivy i přesilovky s nejsilnější obranou a fantastickým oslabením vyznívá zatím lépe pro defenzivně úspěšnější Pražany, kteří zůstávají stále první. Byť se dvěma odehranými duely navrch.

Strkanice před sparťanskou brankou.

Ač se základní část nebere tak vážně jako dřív, když do vyřazovacích klání postupuje hned deset týmů a elitní čtyřka se pere o přímý postup do čtvrtfinále, i souboj o Pohár Jaroslava Pouzara pro vítěze úvodní fáze soutěže zjevně nabídne ještě zajímavou podívanou.

Koneckonců, jak dodává kouč Pražanů Pavel Gross: „My se teď o nějakém play off ani nebavíme. Jsme zhruba někde u 36. nebo 37. kola, jedeme dál a co přijde, to přijde.“

Nikdo samozřejmě nepředbíhá. Avšak při dlouhodobé formě obou mužstev, jejichž nejbližší „pronásledovatel“ z Třince ztrácí takřka patnáct bodů, by rozhodně nepřekvapilo, pokud by se v dubnu potkala také ve finále.