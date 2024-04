Životní zápas Dědka. Poslal k ledu Jágra, dal gól, asistoval. Mrzela ho jen prohra

Šampion Chance ligy prohrál úvodní domácí partii 2:3 a za stavu 0:3 na zápasy bude v pondělí od 18 hodin na stejném místě odvracet konec série.

„Mrzí mě to, předvedli jsme dobrý výkon. Měli jsme dost šancí. Škoda. Doufám, že to v pondělí konečně urveme,“ přál si nejmladší hráč baráže, který v souboji hráčů dělících několik generací poslal k ledu 52letou legendu Jaromíra Jágra. Šediny, nešediny.

„K panu Jágrovi mám respekt a úctu. Jarda vypálil, strčil jsem mu do střely hokejku a přepadl přes ni.“

Pamatovat si bude především euforii z konce prostřední třetiny. „Byl to můj životní zápas, před skvělou kulisou, neskutečné,“ rozplýval se Dědek při pohledu na žluto-zelenou záplavu v hledišti, které vyprodalo 7 700 fanoušků.

Vsetínští fanoušci slaví gól proti Kladnu v baráži.

Jeho hvězdné chvíle přišly těsně před druhou přestávkou. „Při gólu jsem měl štěstí. Jen jsem plácl do puku,“ usmíval se Dědek, který korunoval dorážkou vsetínský nápor a snižoval na 1:2.

Pochvalu sklidil také za nahrávku za sebe, kterou Hrňa zametl čtyři vteřiny před druhou sirénou do šibenice – 2:3. „Cítil jsem, že je někdo za mnou. Ani jsem nevěděl, že je to Erik. Trefil to perfektně,“ líčil Dědek, který má za sebou neúspěšné finále juniorské ligy o postup do nejvyšší soutěže.

„Ale tohle je velký rozdíl.“ V základní části byl nedílnou součástí mužského áčka, ve 48 startech zapsal 23 bodů, v play off Chance ligy ho ale zabrzdila těžká angína.

„Jsme rádi, že nám vyskočil talent do velkého hokeje. Šanci si zasloužil, hru okysličil, měl dobrý pohyb,“ chválil ho trenér Jiří Weintritt. V pondělí dostane možnost znovu a ve Vsetíně budou doufat, že nebude v baráži poslední.