Hattrick po dvou letech. Chlapík vybíral z čepic a varoval: Náš výkon nebyl nejlepší

Šestadvacetiletý ofenzivní lídr týmu ve středu večer dosáhl na metu dvaceti gólů v sezoně a klidně se ještě může ucházet o post nejlepšího střelce soutěže: „V téhle fázi sezony na to ale vůbec nekoukám, akorát kamarádi nebo můj táta, který je velký fanoušek, mi něco říkají,“ líčil s úsměvem.

Na druhou stranu si ale velice dobře uvědomoval, že výkon Pražanů nevypadal moc dobře. Západočeši soupeře přestříleli, na ledě nevypadali o moc hůře, ale duel si pokazili třemi inkasovanými góly v rozmezí necelých pěti minut první třetiny.

„To se pak hned hraje o něco líp,“ prohodil Chlapík. „Sebevědomí v zápase bylo o něco vyšší.“

Filipe, nenechali jste se náskokem ale i trochu ukolébat?

Oni nastoupili velmi dobře, první třetina byla vyrovnaná, jenom my dali tři góly, kdežto Plzeň žádný. Druhá část od nás byla hodně slabá, naštěstí na jejím konci jsme zase zvýšili.

Co pak zaznělo od trenérů v kabině?

Nic hezkého to nebylo, měli jsme asi tři střely na branku a jasně nás přehrávali. Do toho špatné fauly a hráli jsme v oslabení. Trenéři se nás snažili povzbudit, ale myslím, že máme dost zkušený tým, abychom taková utkání zvládali.

Povedlo se, zaznamenali jste pátou výhru v řadě. Cítíte, že tlačíte na první místo?

Víme ale, že náš výkon nebyl nejlepší. A na tabulku moc nekoukáme, chceme hlavně ladit formu na play off. Někdy to vypadá hůř, ale celkový projev je dobrý, byť se vždycky najdou věci, které se dají zlepšit, než to vypukne. Ještě máme dalších šest zápasů, abychom se připravili.

Hráči Sparty se radují z gólu proti Plzni.

Cítíte, že i nějak roste intenzita zápasů, jak se play off blíží?

Zaměřujeme se především na sebe, abychom si hru vyladili co nejlépe, jak můžeme. Nevím, jak jdou ostatní týmy na nás, ale my se připravujeme pořád stejně a spíš se koukáme, jak dotáhnout poslední detaily.

Vy jste teď působil celkem naladěně. Pamatujete si ještě poslední hattrick ve Spartě?

Jo, to bylo dva roky zpátky v Hradci. Tenhle je ještě lepší a hezčí, když jsem ho dal před domácími fanoušky. Moc si ho vážím!

Ve Švýcarsku jste jednou taky slavil třikrát, po sezoně v Ambri jste se vrátil do Prahy. Už víte, jestli se nějak změnila marže v klubové kase?

Nevím za kolik to teď je, ale mám tam docela velký účet, snad to bude podobné.

Parádní akce Filipa Chlapíka v utkání proti Plzni:

Tipsport extraliga @telhcz 🚨 Filip Chlapík objel celé útočné pásmo a po krásné individuální akci střelou z ostrého úhlu rozvlnil soupeřovu síť! 🎯



#momentytelh | #TELH | @HCSpartaPraha https://t.co/s0rg456wNy oblíbit odpovědět

Nehrozí nějaké vymáhání pokladníkem?

Ne, já ho případně pozvu na večeři, abych to měl za míň (smích).

Proto jste radši v závěru netrefil prázdnou branku?

Upřímně jsem ani nevěděl, že už zápas končí a zpanikařil jsem. Myslel jsem, že gólman blbě vyjel, že byl faul a vrací se zpátky. Blbě jsem to odhodil, času jsem měl dost... Ale důležité je, že jsme nedostali gól a zvládli to.

Necháte si nějakou z čepic nebo ze šál, které přistály na ledě?

Ještě na všechno kouknu, ale byla tam jedna bekovka a tenhle styl se mi líbí, takže si ji možná nechám. Zbytek asi rozdám klukům.