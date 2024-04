Válející se Daňo i Řepíkův záludný zákrok. Jak Třincem cloumaly emoce

Sparta riskovala bez brankáře a Řepík zezadu sekl ujíždějícího třineckého útočníka Patrika Hrehorčáka. Ten ještě stihl skórujícímu Vránovi přihrát, než se složil na led.

V následné rvačce se do sebe zaklesli Tomáš Kundrátek s Michalem Kempným, z obou crčela krev. A hned vedle se prali Filip Chlapík s Markem Daněm.

„Nelíbí se mi, jaký hokej hraje, jak se pořád povaluje. Dneska to dělal zase,“ odpověděl sparťanský útočník Chlapík na dotaz, proč se pustil do souboje zrovna s Daněm.

Sparťan Filip Chlapík sráží na led třineckého Marka Daňa. Vedle se rvou obránci Tomáš Kundrátek s Michalem Kempným.

Ten hned po utkání bitku nestihl komentovat, protože musel na dopingovou kontrolu.

Daniela Voženílka zase mrzelo, že faulující Řepík ujel z ledu. „Zákeřně sekne našeho hráče a jde se schovat na střídačku. Jeho spoluhráči se musejí bít a on sedí na střídačce. To mi přijde hodně zvláštní,“ prohlásil třinecký útočník, který se postrkoval pro změnu s Vladimírem Sobotkou.

„Nebudu to raději dál komentovat, asi bych řekl něco špatně,“ namítl Chlapík k původnímu faulu, který melu vyprovokoval.

Rozhodčí se snaží od sebe odtrhnout útočníka Třince Daniela Voženílka a sparťana Vladimíra Sobotku.

„Ani jeden trenér své mužstvo do rvaček nepouští. Když se to najednou semele, tak se to semele. Hrozí malá zranění. Je to sport, a v něm jsou emoce,“ uvedl trenér Sparty Pavel Gross.

„I rvačky k hokeji patří,“ dodal třinecký kouč Zdeněk Moták.

Třinecký obránce Tomáš Kundrátek v pěstním souboji se sparťanským zadákem Michalem Kempným

Může se závěrečná bitka projevit v další fázi série?

„To je play off, emoce tam nějaké jsou. To k tomu patří,“ řekl Gross.

„Je zapotřebí mít dobrou emoci,“ podotkl Moták.

Třinecký obránce Tomáš Kundrátek s krvavým šrámem pod nosem

A jak trenéři viděli zákrok Michala Řepíka který vše odstartoval?

„Já to ještě neviděl, ale kouknu se,“ odpověděl Gross.

„Já jsem to viděl, bez komentáře,“ navázal Moták a dodal, že útočník ležel po utkání na lehátku na ošetřovně. „Pravděpodobně má poraněná žebra.“