Šéf disciplinárky Ujčík: Deset zápasů pro Houdka je málo, trestní řád chci upravit

Deset zápasů a pokuta v podobě deseti stržených procent z měsíčního platu. Víc už ani Houdkovi za jeho faul na plzeňského útočníka Tima Söderlunda podle regulí dát nešlo.

U disciplinárky jste šest let, máte za sebou dlouhou hráčskou kariéru, viděl jste někdy takový zákrok?

Ne, snad jen v osmdesátých a devadesátých letech v NHL. Jinak to ale nikdo z nás už ani vidět nechce. Víme, jak jsou takové údery nebezpečné. Obzvlášť, když Michal je tak velký a silný chlap. Prostě to musí kontrolovat. Řešíme ho opakovaně a tady Söderlund neměl šanci se bránit. Buďme rádi, že to dopadlo ještě takhle.

Proč jste sáhli po nejvyšším možném trestu?

Určujeme si parametry, jak zákroky posuzujeme. Nájezdová rychlost, intenzita, zásah na hlavu a další aspekty. Houdek naplnil všechno, „do plusu“ pro něj hrálo jen to, že dohrával hráče, který chviličku předtím byl na puku a střílel. Ale jinak tam bylo úplně všechno špatně.

Můžete to rozvést?

Nesmyslně a zbytečně šel Söderlundovi do hlavy s vysokou intenzitou. Tam nešlo najít nic, aby se mu trest snížil. Toho kluka vypnul ještě ve chvíli, než dopadl na led. Podle rotace a nulové reakce byl Söderlund v limbu, už ve chvíli, kdy byl ve vzduchu a dopad pak jen přidal těm hrozivým následkům. Je to poznat, protože ani nedal ruce před sebe. Zůstaly mu podél těla, zatímco se ve vzduchu točil.

Takže ani nešlo rozhodnout jinak?

V takových případech je podle mě deset zápasů ještě málo. I co se stalo v juniorské extralize, kdy hráč Havířova sekne soupeře do hlavy. Měla by být možnost, abychom mohli trestat přísněji a aby hokejisté věděli, že tyto fauly do sportu vážně nepatří. Je to signál pro APK (Asociace profesionálních klubů, řídící orgán extraligy), že je potřeba něco udělat s trestním řádem.

Kdybyste mohli Houdka suspendovat víc, na kolik by to bylo zápasů?

Nechci předjímat, ale myslím si, že trest by měl přijít tvrdší. A osobně bych vůbec neměl problém potrestat ho do konce sezony.

Hodně tvrdých zákroků se v pondělí objevilo i na Kladně, trestali jste hned čtyřikrát.

Všechno to bylo za hranou únosnosti. Frolík chytne hokejku za konec a švihne protijedoucího hráče. Klidně mu mohl zlomit ruku, kdyby ho trefil na nechráněné místo. To je naprosto neférový a nebezpečný zákrok. Pak Bláha... Útočník na pozici beka je vždycky trochu průšvih, on vidí proti sobě hokejistu a vyrazí proti němu. Buď ho fauluje, nebo bude mít štěstí, že ho trefí dobře. Ale tady protihráč uhýbal a dostal ránu na koleno. Kdyby nezvedal nohu, mohl mít po sezoně. Veber pak dohrává hráče a pěstmi mu dá přímo do hlavy, jasná frustrace. Nebylo to až tak nebezpečné, ale údery na hlavu obecně nikdy tolerovat nebudeme.

Šestizápasový distanc pak schytal Jakub Babka za krosček do hlavy čárového rozhodčího.

To mi hlava nebere, rozhodčí je k němu zády a brání, aby se Babka nestřetl se soupeřem. On má celé tři metry, aby zareagoval, ale holí drženou v obou rukách trefí sudího někam na krk. Tohle myšlení nechápu.

Proč jste mu dali trest na šest zápasů? Z kamery během utkání zákrok prakticky nebyl vidět.

Měli jsme záběr zpoza střídaček. Když si ho člověk přiblížil, tak vše viděl jak na dlani. To byl úplný úlet. Pořád věřím, že to bylo hodně nešťastné a Babka si neuvědomil, že mezi ním a protihráčem stojí rozhodčí, ale měl asi tři vteřiny a stejně to udělal. Nevím, jestli si myslel, že je to hologram, pak se ale i přímo rozhodčímu v kabině omlouval.

Nepřiostřuje se podle vás v extralize příliš?

Mám trochu pocit, že agresivity přibývá, ale věřím a doufám, že je to jen shoda náhod a danými tresty se nám povede kluky zklidnit. Aby si uvědomili, že respekt je ve sportu potřeba. Ať už se nedaří, nebo se chtějí předvést před bývalými spoluhráči a diváky.