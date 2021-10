Hradec šlape a přijede Jágr: vyprodá po dvou letech halu?

Ne snad, že by v předminulé sezoně, která se až do té letošní mohla jako poslední hrát za přítomnosti diváků, na zápasy s rivalem ze sousedství fanoušci nechodili, ale v obou případech zůstalo v hale několik míst volných.

Ne tak na zápase s Kladnem, od jehož konání v pátek uplynou přesně dva roky. Tehdy totiž s nováčkem soutěže přijel hrající majitel klubu Jaromír Jágr.

Průměrné návštěvy Hradce 2021/22 zatím 3 741 diváků 2020/21 33 (diváci mohli jen na jediný zápas v omezeném počtu 1000 lidí) 2019/20 4 582 (66,5 % kapacity) 2018/19 5 187 (75,29 %) 2017/18 5 239 (76,03 %)

Zítra si to všichni zúčastnění mohou zopakovat. Mluví pro to především dvě věci. Jednak hradecké mužstvo je ve formě a až na výjimku střádá jednu výhru za druhou. A jednak Kladno, byť je v tabulce dole, působí plejádou cizinců atraktivně a navíc Jágr v posledních zápasech pravidelně hraje.

„Kladno není jen Jágr, ale také Tomáš Plekanec a zajímaví cizinci, určitě jde o velmi atraktivního soupeře,“ souhlasí Aleš Kmoníček, generální manažer hradeckého klubu.

Mountfield se podobně jako drtivá většina extraligových klubů potýká v nové sezoně s tím, že po roční divácké pauze se fanoušci do hledišť stadionů vracejí pomaleji, než se čekalo.

Hradec na tom je podobně, průměr fanoušků na domácí zápasy zatím nepřelezl 4 000. „Bohužel je to zatím trend, u většiny klubů úbytek dělá řádově desítky procent, u některých téměř padesát. Není to pro nás jednoduchá situace, navíc s obavami sledujeme aktuální situaci kolem covidu,“ připustil hradecký manažer.

Přitom Mountfield letos vstoupil do sezony možná nejlépe za svého extraligového působení v Hradci. Mužstvo se snaží o rychlý, pokud možno co nejvíce ofenzivní hokej, navíc má tento herní styl i úspěch v podobě bodů. Díky tomu byl Hradec před včerejším kolem, v němž měl při lichém počtu účastníků soutěže volno, v tabulce druhý.

„Hrajeme jiný hokej, jsme nahoře,“ těší hradeckého manažera, který i proto očekává, že zítra by se mohl hradecký zimní stadion zaplnit nejvíc v této sezoně. Rekord zatím drží zářijové derby s Pardubicemi, na které přišlo do hlediště ČPP arény téměř pět a půl tisíce fanoušků. Zda to ale bude stačit na to, aby se mohlo po dvou letech hlásit, že je vyprodáno, se teprve uvidí.

„Místa na sezení jsou z větší části vyprodána, na stání ještě místa zbývají,“ uvedl šéf hradeckého klubu o stavu předprodeje vstupenek na zítřejší duel, „věříme, že i kdyby vyprodáno nebylo, přijde v této sezoně rekordní návštěva.“