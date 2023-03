Teď je to o srdci a nasazení. Můžeme uspět, věří plzeňský Kořínek

„Liberec má formu, vyhrál spoustu zápasů po sobě, je to velmi kvalitní tým. Ale v play off se rozdíly smazávají. Je to o nasazení, o srdci, o detailech, každá chyba se trestá. Věřím, že můžeme být úspěšní,“ prohlásil plzeňský trenér Petr Kořínek.

Nicméně pozice favorita je vzhledem k posledním týdnům jasná.

Devět libereckých výher v řadě stojí proti stejnému počtu plzeňských porážek za sebou.

Vítězná vlna proti křeči na ledě. Euforie versus těžká deka.

Snad jen to, že Liberci spanilá jízda těsně nestačila na elitní čtyřku, přinesla na sever Čech smutek.

„Je škoda, že nejdeme přímo do čtvrtfinále, ale na to se nesmíme dívat. Teď se musíme připravit na Plzeň a věřím, že to od prvního zápasu nakopneme a série půjde naším směrem,“ řekl liberecký obránce Michal Ivan po nedělní výhře nad Vítkovicemi 2:1 po nájezdech.

„Vyšel na nás Liberec a já to vzal stejně, jako kdyby tam byl kdokoliv jiný. Všichni se těšíme, až to začne, bude to tvrdé a bojovné. Konec základní části nám nevyšel, ale teď se všechno smazalo a začíná se od nuly. Budou se počítat jen zápasy,“ mínil obránce Škody Jan Piskáček.

Fakta V kolik hodin se hrají první zápasy pod Ještědem? Program předkola play off mezi Libercem a Plzní zná časy úvodních zápasů na severu Čech. První duel se hraje ve středu od 18 hodin, druhý den později od 19 hodin. Oba živě vysílá kanál O2 TV Sport. V Plzni se pokračuje s jistotou v sobotu, v neděli by bylo na programu případné čvrté utkání. Časy budou záviset také na vývoji ostatních sérií.

Indiáni ukončili základní část domácí porážkou s Českými Budějovicemi (3:5), tým se pak vydal na společnou večeři, pohromadě zůstal i většinu včerejšího dne. Do Liberce vyrazí až zítra ráno, úvodní duel série začíná v 18 hodin.

„Už se nemá smysl babrat v minulých porážkách. Kluci vědí, o co se hraje. Je to týden, který může rozhodnout o tom, zda je sezona úspěšná či neúspěšná. Proto se snažíme být pozitivní, situaci i trošku odlehčit, aby hráči přemýšleli jen o tom, co přijde,“ řekl Kořínek.

Plzeňský kouč zároveň dobře ví, že je potřeba uspět na ledě soupeře, aby tým sérii mohl zvládnout. „Musíme být maximálně koncentrovaní. Liberec toužil být ve čtyřce, ale žádnou frustraci určitě nevnímá. Jsou nastavení na vítězné vlně,“ varoval bývalý útočník. „Mají výborné přesilovky, urostlé kluky, hrají důrazně do těla. Je na nás, abychom se s tím srovnali. A samozřejmě k úspěchu potřebujeme také kus štěstí,“ doplnil Kořínek.

Pikantní série čeká libereckého kapitána Michala Bulíře, který by se měl do začátku série uzdravit. Loni zářil v Plzni, kterou dotáhl na páté místo. Jenže pak Škoda vyhučela v předkole s Mladou Boleslaví. Teď jsou karty rozdané opačně...