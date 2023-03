Opustí rodinu? Olomoucký Lukáš je po konci sezony bez smlouvy

Minulý týden mu ovšem ročník skončil. Olomouc ve čtvrtfinále narazila na suveréna základní části. Pardubice, byť po napínavých utkáních, nakonec Hanáky vyprovodili jednoznačně 4:0 na zápasy a poslali je „na dovolenou“.

Poslední zápas sezony Lukáš sledoval z lavičky. V základní části měl úspěšnost zákroků nad devadesát procent, v play off mírně nad osmaosmdesát. Kam právě on pojede na dovolenou zatím netuší, v Olomouci mu ale vypršela smlouva. Zájem je o něj i z Finska.

Před sezonou vás experti odsuzovali k boji o záchranu, vy jste skončili ve čtvrtfinále.

Na tým jsem hodně hrdý. Za to, co jsme dokázali, jak jsme hráli. 0:4 je rychlý konec, ale v zápasech jsme ukázali naši tvář. Rozhodly detaily, nemyslím si, že bychom se měli za něco stydět. Pro Karlovy Vary i Pardubice jsme byli rovnocenný soupeř. Upřímně, mám z toho radost. Musíme poděkovat fanouškům. Ale klobouk dolů i před námi. Myslím, že jsme tu taková rodina.

Opustíte tu rodinu poté, co vám vypršel kontrakt?

Těžko říct, uvidíme. Nikdo neví, kam ho cesty zavedou, vše je otevřené.

Jak jste se v týmu sžili s odchody kouče Motáka a hvězdného Krejčího?

Kostra týmu už je tu nějakou dobu stejné, ale samozřejmě to byl velký zásah. Šli jsme do sezony s velkým respektem a pokorou. Pak přišel kouč Žabka, přinesl impulz, ze začátku nám to sedlo a bylo to povedené.

Jenže pak přišel leden a s ním rozsáhlá marodka. Vždyť vám v jednu chvíli chybělo až třináct borců.

Je to tak, je to těžké. Sestava byla taková, jaká byla. Dost se to lepilo. Ale podávali jsme kvalitní výkony celou sezonu, myslím, že jsme Pardubice mohli potrápit víc. V klíčových chvílích ale měli momentum na své straně.

Lukáš Radil nechtěně padá na olomouckého gólmana Jana Lukáše

Je pro vás Dynamo favorit na zisk extraligového titulu?

Upřímně? Ne. Jsou týmy, které umí hrát v play off lépe. My jsme byli ze čtvrtfinálového výběru papírově nejslabší a i tak jsme je dost potrápili.

Bylo znát, že jste na rozdíl od Pardubic museli projít předkolem?

To víte, že ano. Předkolo je náročné. Pokud chcete být úspěšní, musíte být konzistentní. Jak jsem řekl, výkony špatné nebyly, ale ubývaly nám síly a možná chybělo i trochu štěstí.

Z osobního hlediska budete sezonu hodnotit pozitivně?

Ale jo, hlavně zdravotně byla zvládnutá. Nevěděl jsem, co a jak bude. Před sezonou jsem byl na operaci s kyčlí, dostal jsem se později na led. Měl jsem pomalejší rozjezd, pár zápasů z kraje jsem se vůbec nedostal na led. Furt jsem chtěl být pozitivní. Ale mám z toho dobrý pocit. A jel jsem i na repre, z toho jsem měl velkou radost. Bylo to pro mě překvapení, zase jsem se podíval, jak to funguje jinde.