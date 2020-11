Extraliga se zase prodraží. Už i promoření hokejisté musí na testy

„Testování nás zásadně ovlivňuje,“ přiznává generální manažer Motoru Stanislav Bednařík a navrhne: „Zkuste si to spočítat.“

Dobře.

Testy v pondělí a ve čtvrtek.

Podstupuje je zhruba třicítka lidí - kromě hráčů i realizační tým.

Sedmnáct stovek za PCR test.

Za týden se dostaneme k částce kolem 100 tisíc korun. Do konce základní části zbývá patnáct týdnů. Přičteme i možné putování v play off, takže konečná suma za testy se může vyšplhat přes dva miliony. To v nepříznivé době zabolí i movitějšího účastníka extraligy.

Třinec jednu z tribun zaplnil plyšáky, které zaslali fanoušci.

Po všeobecném veselí vyvolaném hokejovým restartem plíživě nastává období drahých testů, kterého se funkcionáři obávali. „Může být pro nás smrtící,“ shrnoval plzeňský šéf Martin Straka.

Majitele zjevně obměkčilo pravidlo, že se nebude šťourat do nosů již uzdravených hokejistů, kteří akutně netrpí žádnými příznaky. Jenže promoření dle vládních regulí po 90 dnech mizí.

Budějovice jsou první, smršť pozitivních testů je zasáhla koncem srpna. O týden později se virus prohnal plzeňskou kabinou. Pak Spartou s Libercem. Po nich se léčili ve Vítkovicích a v Brně. Covidem nepoznamenaný tým byste v extralize nenašli.

„Náš kádr se nakazil počátkem října,“ přikývne třeba generální manažer Mountfieldu Aleš Kmoníček. „Pokud bychom testovali celý tým za stávajících pravidel, což nás čeká od začátku roku, bylo by to velké finanční zatížení.“

Hokej věří, že se podmínky a četnost testů zmírní. Extraliga už zkoušela hygienikům navrhnout levnější variantu antigenních testů, mezitím potvrzených případů nákazy v zemi dál ubývá. „Časem se vše mění, téma budeme zase otevírat,“ naznačuje extraligový ředitel Josef Řezníček. „Nějaké kroky dál podnikáme, ale zatím jsme nedostali žádnou odezvu.“

Asi už jste pochopili, že přetížení hygienici nepředstavují úplně chápavé partnery k dlouhým diskusím. Spíš nabídnou: Chcete hrát? Tohle dodržujte. Ne? Máte smůlu.

Dá se předpokládat, že se brzy hlasitěji ozvou zástupci profiklubů (APK), až na přelomu listopadu a prosince začnou přibývat ti, kteří za testy utrácejí znatelnější sumy.

Jaromír Jágr sleduje utkání domácích Pardubic se Spartou z tribuny.

Ne, nezpůsobuje jim to masivní krátery v klubových kasách jako chybějící příjmy ze vstupného či příspěvky od sponzorů. Třeba budějovický manažer Bednařík to ale trefně vystihuje: „Testování je stále položkou, se kterou jsme při sestavování rozpočtu nepočítali.“

I proto je logické, že se hokej a jeho představitelé pokouší opakovaně hledat cesty, jak ušetřit.

Oproti tomu fotbalová liga automaticky a dobrovolně najela na pravidelné testy už v srpnu. Po restartu v nich jen dál pokračuje.

Díky výjimce ministerstva zdravotnictví se o víkendu oživily nejvyšší soutěže ve volejbalu, basketu, házené a florbalu. Zahraje si jen ten, kdo má PCR test s negativním výsledkem, který není starší než 48 hodin. Na povolené halové sporty se také vztahuje „promořovací“ lhůta 90 dnů.

Až si svazy ověří, zda soutěže mohou fungovat i v okleštěném režimu, pokročí dál. Třeba hokejová první liga žádá o víkendový start a jedním z návrhů je, že po prvotním PCR testu se budou provádět méně přesné antigenní testy.

ICEGIRLS. Manažeři extraligových klubů řeší i povinnost testů na covid napříkald i pro čety na ledě.

„Rozhodnutí jsme neobdrželi, ale nejsem optimista v tom, že by bylo možné provádět jen tuhle metodu,“ odhaduje svazový mluvčí Zdeněk Zikmund. Pokud ovšem projde, otevře to možnosti extralize i dalším sportům.

Není ani od věci se podívat na novou vládní tabulku PES. Od 3. stupně se bez diváků mohou rozjet i amatérské sportovní soutěže. Museli by si nadšenci a hobbíci hradit nákladné testy? Pokud ne, proč by je museli absolvovat profíci? Nabízí se řada výkladů a dá se očekávat, že se s možným snižováním počtu nakažených zvýší intenzita nových žádostí a jednání. Teď ale nejen v extralize dál platí: Testujeme = platíme = hrajeme.