Podpora 12,5 milionu? Náplast, ne obvaz na řeznou ránu, říká Salfický

Pardubice hrají už v sobotu od 17 hodin proti pražské Spartě, na testy proto musel klub jít ještě předtím, než věděl, kdo všechno je musí absolvovat.

Takže jste na ně poslali raději všechny?

Ne, ne, měli jsme signály, že by na ně ti, co se už promořili, nemuseli. Ale nikdy nevíte, takže v pátek ráno šla jedna skupina a měli jsme připravený záložní plán pro ostatní. Bylo to trošku ekonomické rozhodnutí. Teď víme, že na testy musejí jen ti, co za posledních 90 dnů nebyli pozitivní.

Jste rád, jak to dopadlo? V prvních reakcích se kluby drahých testů děsily. Říkaly, že kdyby měly platit za každé kolo 50 tisíc, bylo by to pro ně smrtící.

Jsem rád, že vůbec něco dopadlo a můžeme to spustit. Tím, že začínáme hned v sobotu, to pro nás bylo o to víc napnuté.

Taky byste v rámci programu Covid-sport 2 měli dostat 12,5 milionu korun.

Pro někoho to možná bude částka klíčová k přežití. Především to je náplast, když ne obvaz, na tu rozříznutou ránu. Každopádně Milan Hnilička zaslouží poděkovat, že se to na vládě prosadilo.

Co vy osobně čekáte, že se po konci nouzového stavu 20. listopadu stane? Zlepšení? Zhoršení?

Očekávám, že nemoc se bude vracet ve vlnách, jednou to bude horší, jindy lepší. Řekl bych, že čím dřív si zdraví jedinci vybudují protilátky, tím líp. Rizikové skupiny musíme samozřejmě chránit. Ale podívejte, nejsem odborník, nikdy se k nemocem nevyjadřuju, takže je pro mě těžké se k tomu vyjadřovat, věřím odpovědným lidem.

Necítíte po tom všem už lehkou únavu?

Je to hodně psychický boj. Co říct hráčům, že bude, a jak... Celý život děláte hokej a najednou ne. Myslím, že v Pardubicích jsme to vzali za správný konec, jezdili jsme na led do Polska. Možná to pro hráče nebylo komfortní, ale nakonec byli šťastní, že bruslí. Lepší než běhat po kopcích a v kalužích. Každý chce honit gumu a radovat se z emocí.

Liberec překvapil, z dresu mizí velké klubové logo Bílého tygra, místo něj dají loga sponzorů. Co vy?

O tom jsme neuvažovali, máme partnery odprezentované od hlavy k patě, na mantinelech, na ledě... Neumím si představit, že bychom sundávali nové logo z dresu.

S odstupem už vnímáte klidnější reakce na nové logo?

Sledujeme vývoj na sociálních sítích, přiznávám, první reakce nebyla úplně pozitivní, nicméně kdyby se hrálo a bylo víc na očích, věřím, že jsme taky někde jinde a příznivce si získává čím dál víc.

Vám tradiční kůň v logu nechybí?

Mně ne, dívám se na to pragmaticky. Jsou důležitější věci, výsledky na ledě, atmosféra v klubu. I když jsem ještě hokej hrál, vždycky mě zajímalo jen to, jestli ten puk chytím. Klub se posunul, máme „Déčko“.

Kam se klub posunul?

Nastalo mnoho změn, některé jsou pořád syrové, neprojevily se, ale já vidím ten směr, jak lidi přemýšlejí. Jsme na správné cestě. Už od lednové pomoci pana Petra Dědka (současný majitel). Věřím, že až si to sedne, budou změny zřetelnější a výraznější.

Po odchodu Tomáše Rolinka a Martina Kauta hledáte posily, co třeba Vladimír Sobotka?

Špičkový hokejista, pokud bude chtít jít do extraligy, my zájem mít budeme. Mluvili jsme s ním, abychom věděli, jak uvažuje. Řekl, že si teď musí srovnat myšlenky. A máme v hledáčku i další hráče.