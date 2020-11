Bílý tygr zmizí z libereckých dresů. Po 20 letech ho nahradí loga sponzorů

„Je to otázka sportovního života a smrti. Přistupujeme k tomu, abychom zachránili ´Tygra´. Věřím, že ti, kterým na klubu záleží, to pochopí,“ vysvětluje prezident Liberce Petr Syrovátko na klubovém webu.

Bílý tygři patří k Liberci od roku 2000, kdy klub představil nový název a logo. Od té doby z dresu nezmizel. Až nyní. Místo něj se na něm objeví loga hned 34 sponzorů.

„Myslím, že nápad je to dobrý. Situace není vůbec jednoduchá, my můžeme být rádi, že při nás sponzoři drží, i když někteří z nich taky nejsou úplně v nejlepší situaci. Tohle je to nejmenší, jak jim můžeme poděkovat a vzdát respekt za to, že nás stále podporují,“ napsal na twitter kapitán Liberce Ladislav Šmíd.

Takhle vypadá logo Bílých tygrů, které dočasně z dresů zmizí.

Klub v tiskové zprávě píše, že se ke kroku odhodlal z důvodu chybějícího zisku ze vstupného a že je výrazně omezeno reklamní plnění pro partnery, které bez fanoušků v hledišti nemá takový efekt. Dodává, že příjmy z reklam jsou pro klub stěžejním zdrojem financí.

Jak budou liberecké dresy vypadat? Třeba takhle:

dresblog.cz @dresblog_cz Bezprecedentní akci připravil Liberec. Tradičního tygra nahradí střídání reklam hlavních partnerů. Celkem klub protočí 34 log. No ty bláho. https://t.co/3dL3wxgFHr oblíbit odpovědět

„Vnímáme to jako formu respektu, propojenosti. Hruď a srdce mají k sobě blízko, a přesně takhle blízko my k našim partnerům máme. Doufáme, že se to našich partnerů dotkne a že s námi ve spojení zůstanou i nadále,“ doufá Syrovátko.

Zpráva přišla ve stejný den, co liberecká zoo přišla o samce bílého tygra Parida, kterého v 16 letech nechala uspat. V zahradě zůstává samice a zoo prý nové tygry poptávat nebude.

Hokejový klub z Liberce, šampion z roku 2016 a vítěz základní části poslední sezony, se v nových dresech představí v pondělí, kdy doma přivítá Olomouc.



Extraliga zná od pátku podmínky návratu hokeje v Česku. Soutěž začne čtyřmi zápasy v sobotu, kluby mají povinnost testovat před každým zápasem. V případě, že hrají během týdne zápasy tři, stačí dva testy - v pondělí a ve čtvrtek.

Velkou výhodou pro rozpočty klubů je fakt, že na testy nemusejí ti, kdo nemocí covid-19 prošli v období za uplynulých 90 dnů.