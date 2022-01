ONLINE: Budějovice Třinci opět odskakují, Zlín i Boleslav ztrácí. Hradec skóruje

Hradec Králové prohrál poslední tři duely, na což není úplně zvyklý. Pokud by padl i s Libercem, znamenalo by to pro Východočechy nový negativní rekord sezony. „Zápasy s Libercem jsou vždycky fajn, i když trochu na hraně, bolí to s nimi,“ popisoval útočník Mountfieldu Radek Smoleňák.

Severočeši nehráli od 18. ledna, kdy zvítězili 4:1. Kvůli epidemiologické situaci a nakaženým v týmu si dali pauzu. Nyní navazují na sérii tří výher za sebou. Ve srovnání se svým pátečním soupeřem jsou na tom tedy přesně opačně.

Kometa po zmíněném zápase s Bílými Tygry dokonce skončila v karanténě. „Jsem rád, že se vracíme do zápasového tempa, většina hráčů je zdráva a měla by do utkání zasáhnout,“ uvedl trenér Jiří Kalous, kterému však kvůli disciplinárnímu trestu chybí útočník Martin Zaťovič.

Proti Kometě se představí Karlovy Vary, které v posledních sedmi duelech šestkrát bodovaly. Ve středu Energie podala nevídaný výkon. Ve Vítkovicích ztrácela 0:5 a poté 1:6, přesto vyrovnala a prohrála až 6:7 po prodloužení. Tímto Západočeši dali ostatním celkům jasný signál, že zápasy ani za zdánlivě rozhodnutého stavu nevypouští.

Právě Ostravané bojují s Kladnem, které v sezoně porazili dvakrát shodně 2:1. Rytíři, jako by však v roce 2022 prošli velkou proměnou. Až do středeční porážky 1:2 od Třince bodovali v pěti zápasech za sebou.

Oceláři se dostali z týmové karantény a ihned se pořádně přiblížili k Prezidentskému poháru. Zvítězili čtyřikrát v řadě a navíc se mohou těšit na svého oblíbeného soupeře – České Budějovice. Ne že by šlo o lehká utkání pro Slezany, avšak Motor jim už ve čtyřech utkáních v řadě nedal gól. Jihočeši čekají přes 257 minut na úspěšného střelce a v této sezoně dostávají během základní části poslední šanci zbavit se kletby.

Ve zbylých duelech se střetně s velkou ztrátou poslední Zlín s Litvínovem, jenž bojuje o 12. příčku zajišťující účast v play off. Berani neuspěli ve čtyřech střetnutích za sebou. Stejně jako Olomouc, která zamíří na led Mladé Boleslavi.

Ve čtvrteční předehrávce triumfovali hokejisté Pardubic. Dynamo zápas v Plzni zvládlo poměrem 4:3 po prodloužení. Kolo vynechává Sparta.