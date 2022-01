700. Budu hrát, co to půjde, hlásí plzeňský hokejový centr Mertl

Proti Pardubicím zaokrouhlil počet extraligových startů na úctyhodné číslo 700. Ale byl to pro něj trochu hořký večer. Škoda totiž ztratila ve třetí třetině vedení 2:0, nakonec brala v předehrávce 46. kola jen bod za porážku 3:4. Dynamo natáhlo vítěznou sérii už na sedm utkání a posunulo se na druhou příčku, Plzeň zůstává čtvrtá.

„Mrzí nás to hodně, ztratili jsme velice dobře rozehrané utkání,“ litoval pětatřicetiletý Mertl.

Sedmistovka na kontě. Co pro vás tahle meta znamená?

Že to hodně rychle letí...

Sledujete vůbec tyhle statistiky?

Ani moc ne. Lucka, naše tisková mluvčí, mi to ale vždycky připomene. Tak to bylo i u šestistovky.

To už člověk vnímá, že má v extralize něco odehráno?

Asi od té pětistovky víc vnímáte, že je to něčím významné. Každopádně mám radost, že pořád můžu hrát a chtěl bych ještě něco přidat. Vážím si každého dalšího zápasu.

Víte, že jako první v extralize na 700 startů dosáhl právě plzeňský obránce Ivan Vlček?

Nevěděl jsem to. Ale vidíte, vlastně jo, vždyť jeho dres tady visí pod střechou haly! Klobouk dolů.

Kam až chcete své starty natáhnout vy, třeba k tisícovce?

Uvidíme, kam to dotáhnu. Dokud to půjde, chci určitě hrát. Ale musím být na ledě týmu platný.

Zdálo se, že jubilejní zápas ozdobíte také gólem na 3:3. Ale ten byl přiznán střílejícímu Kaňákovi.

Cítil jsem, že mi puk malinko škrtl o hokejku. Ale zatím to ve statistikách nezměnili, tak nevím. (smích)

Po dvou třetinách jste vedli 2:0, mířili k výhře. Co vás pak zlomilo?

Oni nám dali hodně rychlý gól hned na začátku třetí části, ten to celé hodně ovlivnil. Nahlodalo nám to sebevědomí, zbytečně jsme se pak zatáhli dozadu. Měli jsme si to určitě pohlídat lépe, hrát odvážněji.

Navíc jste v utkání hned čtyřikrát nastřelili tyč.

Dvě na konci druhé části ještě za stavu 2:0... Scházely centimetry. Ale tyčky k hokeji prostě patří, gól to bohužel není. Škoda. Štve nás to, tři body byly blízko. Ale musíme to zase hodit za hlavu.