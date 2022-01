O Třinec jsme se rozbíjeli jak amatéři, vytočilo kladenského Zikmunda

Vousatý útočník byl ústřední postavou nováčka, ve 3. třetině snížil a hned v dalším střídání puk poslal do tyčky. „Nechybělo moc. Ale dneska jsme tahali za kratší konec celý zápas, Třinec to zvládl dobře a potvrdil roli favorita,“ mínil Zikmund a slova o sympatickém výkonu ho neuchlácholila: „Oni hrají takový zatažený hokej, my se na tom jak amatéři pokaždé rozbili. Z toho se musíme poučit a přizpůsobit se hře soupeře.“

V poslední době se to Kladnu dařilo, v pěti zápasech roku 2022 shráblo 11 bodů. V šestém už narazilo. Přitom v 1. třetině Třinci povolilo jen dvě střely, a to ještě od obránců! „Popravdě mi to ani nepřišlo, ale může se to stát každému. Bohužel ve 2. třetině jsme dostali po dorážkách dva hloupé góly z naší pasivity. Stojíme, koukáme, zbytečně přečíslujeme,“ dodal Zikmund.

Snad šlo o výjimku, přejí si v Kladně. Od přímého sestupu je teď dělí 14 bodů, o které jsou před posledním Zlínem (ten má zápas k dobru), od úniku z baráže jsou bodů 12, ale Litvínov i Karlovy Vary mají o dva odehrané zápasy méně.

„Teď koukáme dolů. Udržet na Kladně extraligu, to je náš cíl, pro to uděláme všechno. Co bude nahoře, nás může mile překvapit, ale koukejme fakt dolů,“ apeluje Zikmund při vědomí finiše sezony 2019/20. „Tehdy okolo Vánoc se řešilo předkolo a podobné věci, pak přišla šňůra jedenácti nebo dvanácti proher. Všechno bylo pryč, hrál se zápas o všechno v Litvínově a spadlo se. Teď jsme si udělali nějaký náskok, ale ještě je 15 zápasů do konce, to je hodně bodů!“

Dva roky stará sezona je pro Rytíře mementem. I proto nenechávají nic náhodě a posilují se. Ve středu za ně poprvé naskočil ruský bek Zachar Arzamascev, který si odkroutil třináct sezon v KHL. Proti Třinci naskočil jen na necelých osm minut.

„Ještě není co hodnotit, ale čekáme, že bude platný a pomůžeme nám v defenzivě i ofenzivě,“ představuje si trenér Jiří Burger. Zikmund posilu vítá: „Je vidět, že se tady chce extraliga udržet. Zachar se mi líbil. Jen s ním nedokážeme ještě komunikovat, skoro neumí anglicky a my zase rusky.“

Další nedávnou posilu, brankáře Jaroslava Januse, ještě Kladno nepostavilo. Kanadský gólman Landon Bow totiž chytá skvěle. „Máme plán, jak Januse vytížíme, ale necháme si ho pro sebe,“ mlčel Burger.

V pátek se Rytíři, kteří se už tři zápasy museli na ledě obejít bez legendy a majitele Jaromíra Jágra, představí na stadionu Vítkovic a v neděli vyrazí do Litvínova.