Šance máme, ale nepadá nám to tam, smutní třinecký útočník Hrňa

„Teď jedeme do Plzně a tam to musíme urvat,“ prohlásil třinecký útočník Erik Hrňa.

Semifinále v Plzni pokračuje v neděli od 15.00 a v pondělí od 17.00. Hrňa souhlasí, že Oceláři musejí zlepšit především koncovku. „Nepadá nám to tam. Šancí jsme přitom měli dost,“ podotkl.

Čím to je, že se nemůžete prosadit střelecky?

Plzeňští hrají velice dobře. My se také snažíme, ale pokud nedáme gól ani z přesilovky, nemůžeme vyhrát. A měli jsme jich dost.

Jak vyzrát na brankáře Frodla?

Musíme trefovat bránu, ne jeho. To je základ. Pak je porazíme.

Jenže jejich obránci jsou urostlí a nepustí vás ani k dorážkám.

Jsou silní, ale my jsme menší, mrštnější. Musíme se tam protočit, protlačit. Udělat všechno pro to, abychom se do brány nacpali.

Jsou plzeňští hráči i bruslivější?

Než Vítkovice určitě, ale ve čtvrtek jsme je dvě třetiny přebruslovali.

Čtvrtfinále s Vítkovicemi jste zvládli výborně. Proč se vám najednou nedaří?

Stojí proti nám velice silné mužstvo. My se s tím snažíme porvat, děláme pro to všechno. Bohužel ty dva zápasy nám teď fakt nevyšly. Ale do odvet půjdeme jako poslední dvě třetiny ve čtvrtek a věřím, že to zvládneme.

Co tedy musíte změnit, abyste uspěli?

Dávat góly a proměňovat přesilovky. Víc to cpát na bránu. A potřebujeme i trošku štěstíčka, aby nám tam spadla i nějaká kozomrdka. S prominutím. A od toho se odrazit.

Je problém i v tom, že v obou dosavadních zápasech jste vždy po první třetině prohrávali 0:2?

Samozřejmě to tým vždycky srazí. I to, že snížíme a vzápětí po naší hrubce dostaneme další gól. Ale musíme makat. Nesmíme to zabalit, ale bojovat až do konce jako ve čtvrtek.

Chybí vám hodně v útoku zraněný Tomáš Marcinko, který se pořád tlačí před branku?

Každý zraněný hráč chybí, Marci hodně. I zkušení obránci (Lukáš Krajíček a Martin Gernát). Doufám, že se dají dohromady a ještě nám pomohou. A pokud ne, máme tam další kluky. Musíme si s tím poradit.

V základní části soutěže jste v Plzni dvakrát vyhráli. Může vám to v nadcházejících odvetách pomoci?

Máme to v hlavách. Jenže každý zápas je jiný. Stát se však může cokoliv.