Plzeňský Kindl: Výborná hra v oslabení nám dodává obrovskou sílu

„Dobře se to sehrálo,“ pochvaloval si šestadvacetiletý Kindl po výhře 3:2 v druhé semifinálové na ledě Třince.

Krásný byl i úvodní gól Milana Gulaše. To byly nacvičené vzorce, nebo improvizace?

Pokaždé to vyplynulo ze situace. Před mojí brankou dobře zakombinovali Míra Indrák s Nickem Jonesem, já si jen zkoušel zajet za beky a Vojta (Němec) mě výborně našel.

Je zatím v přesilových hrách největší rozdíl mezi oběma týmy?

Myslím, že se nám daří i při hře pět na pět. Ale přesilovky jsou klíčem celého hokeje v play off. Zatím určitě dělají ten největší rozdíl v sérii.

Dobře napadáte, někdy až na hraně rizika. I to je plán?

Není to plán, ale snažíme se hrát odvážně. Musíme sami vyhodnotit, kdy po nich jít a kdy ne. Dařilo se nám to, ukázali jsme tam i naši zkušenost. A výborná byla zase hra v oslabení, to nám dodává obrovskou sílu do dalších zápasů.

Nebyla ale některá vyloučení trošku zbytečná?

To vyplývá z velké snahy. Těžko říct, patří to k tomu. Oni taky udělali takové polofauly, stejně jako my.

Nezatrne vám někdy při odvážných rozehrávkách vašeho brankáře Dominika Frodla?

Věříme mu. Drží nás celou sezonu. Ať si to dělá klidně dál, dokud to nebude hořet ještě více.

Vedení 2:0 na zápasy jste asi ani vy nečekali, že?

Nečekali. Ale věděli jsme, že když zvládneme první zápas, bylo by ještě lepší přidat i ten druhý. To se nám povedlo. Dnes to bylo vyrovnané, mrzí nás, že za stavu 2:0 jsme ještě náskok nenavýšili. Ale i pak, když Třinec snížil, tak jsme zase odskočili na dva góly, to je vždycky strašně důležité.

Čím to, že se vám zatím tak daří vstupy do zápasů?

Těžko říci. Po delší době v play off začínáme sérii venku. Možná nám i tohle vyhovovalo.

Teď se série stěhuje do Plzně. Jak ty zápasy budou vypadat?

Naši fanoušci jsou ještě silnější a hlučnější než tady. Budou nás tlačit, ale musíme být rozumní s útokem. Můžeme sérii zvládnout už doma, uděláme pro to všechno.