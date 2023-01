Trápení Varů: Deptá nás každý gólman, říká Pulpán po šestistém zápase

K dispozici měli dokonce pětiminutovou přesilovku po faulu Kocha, který putoval rovnou do sprch. Ani tu však využít nedokázali. „Naše přesilové hry to je něco strašného,“ kroutil hlavou po utkání sedmatřicetiletý Pulpán.

Jak byste zhodnotil utkání proti Vítkovicím?

Věděli jsme, že to bude těžký zápas. Vítkovice se pohybují vysoko v tabulce, jsou druhé a svou kvalitu potvrzují celou sezonu. Mají výbornou obranu a v ní velké silné hráče. Jenom jsme se v tom utvrdili.

Nedeptal vás skvělými zákroky brankář Stezka?

Nás deptá každý gólman. Máme šance a ty nejsme schopní proměnit. Potom vidíme vyspělé týmy jako jsou Pardubice, Vítkovice nebo Třinec, které dělají jednoduché věci. Když se dostanou do šance, tak ji umí proměnit. My bohužel ne.

Do druhé třetiny přišlo zlepšení. Čím to bylo?

Řekli jsme si v kabině po první třetině, že když budeme hrát takhle, tak to bude špatné. Trochu jsme to zjednodušili. Vítkovice na nás čekaly ve středním pásmu, tak jsme začali kotouče protečovávat. V útočné třetině se nám dařilo dostat k puku. Dokonce jsme si vytvořili šance, ale my je prostě nedáme. Co se týče našich přesilových her, tak to je něco strašného. Spíš se tím dostáváme dolu, než abychom si přesilovkami pomohli. Víme, že přesilové hry a oslabení utkání vyhrávají. My si zápas paradoxně v naší přesilovce prohrajeme.

Co se dá zlepšit v přesilových hrách?

Hned jak to půjde, tak musí stát hráč před brankou a musí to tam letět. Ve třetí třetině jsme to plnili, ale bohužel. Když to hrajete jen jednu třetinu, tak nemůžete počítat s tím, že se to najednou otočí. Musíme v tom pokračovat dál a doufat, že to zlomíme.

Co jste v závěru řešil s hlavním rozhodčím po vyloučení Jiřího Černocha?

Rozhodčí mi řekl, že Jiří Černoch zajel do brankáře a že dostane dvě minuty. Řekl jsem trenérům, že má jít někdo na trestnou lavici a jeli jsme dál.

Meta šesti set zápasů je za vámi. Těší vás to?

Přál jsem si dosáhnout na takovou metu. Jsem za to rád. Doufám, že ještě nějaké přijdou. Dokud mi bude držet zdraví a bude o mě někdo stát, tak budu hrát.

Kromě dvou sezony jste všechny strávil na západě Čech. Tolik se vám tu líbí?

V západních Čechách jsem doma. Mám to z Karlových Varů blízko domů. Narodil jsem se tady a když mám možnost tady hrát, tak nepotřebuji nikam chodit.

Jaké to bylo přecházet z Plzně do Karlových Varů?

Můj táta se narodil v Karlových Varech. Mám tady svoje příbuzné, takže je to pro mě takové napůl. I jako Plzeňák hraju za Energii už třetí sezonu a budu dělat maximum pro ně. Přestup z Plzně do Karlových Varů pro mě nebyl žádný problém.