Žere mě to, ale lepší dny jsou blízko, cítí brankář utrápeného Zlína

Berani jsou letos za beránky, z patnácti zápasů žádný nevyhráli tříbodově, vítězství slavili jen jediné. S pěti body jsou na dně, tedy na místě, odkud se přímo padá do 1. ligy.

„Člověka to dost žere. Když vám na tom opravdu záleží, když je hokej váš život a výhry stále nepřichází, vnitřně to bolí o to víc,“ svěřil se gólman, který v posledních dvou zápasech dostal přednost před jedničkou Liborem Kašíkem.

Že je Zlín odepisovaný, tím se Huf nestresuje. „Pořád je ještě dost zápasů. Takových prognóz už bylo... Věřím, že když se na konci sezony podíváme na tabulku, bude vypadat úplně jinak. Může se to otočit,“ neztrácí víru.

Právě Huf parádním výkonem držel naděje Zlína v Litvínově, jenže ani jeho kouzla nestačila. Hosté snížili až v závěrečné power play umocněné přesilovkou, víc už nestihli. „Ke konci jsme tlačili. Hrát takhle celý zápas, mohli jsme nějaký bodík odvézt. Zamrzí to, škoda,“ litoval dvaadvacetiletý brankář.

Na množství práce si nestěžoval. V Litvínově si zapsal 35 zásahů, předtím proti Spartě dokonce 39. „Víc gólmanů by potvrdilo, že když to na vás lítá a jste v permanenci, úplně vás zápas pohltí. Když čelím tolika střelám, získávám zkušenosti. Každá rána mě posouvá dopředu a můžu se zlepšovat,“ tvrdí muž se slušnou úspěšností zásahů 91,34 procenta. Kašík ji má 90,79 procenta, ale odchytal třikrát víc utkání.

Hufovy starty možná budou narůstat. „V Litvínově jsem chtěl klukům pomoct, že se budu snažit co nejdéle odolávat, co nejdéle držet nerozhodný stav. Z osobního hlediska se řídím tím, že člověk nesmí být nikdy spokojený. Jsem rád za prostor, co dostávám, že můžu dělat, co mě baví. Těší mě, že trenérům můžu ukázat, co jsem se v tréninku zase naučil a jak jsem se posunul. Ale hlavní cíl, vítězství, zase nebylo,“ krčil rameny.

A to i proto, že Berani v šestém zápase za sebou nedali víc než jeden gól. „V posledních dnech jsme se hodně zaměřili na obrannou část, tedy na práci útočníků i beků v obranném pásmu. Ale musíme se soustředit i na to, abychom stříleli víc gólů,“ velí Huf, který má na masce i basketbalistu Michaela Jordana nebo bojovníka Conora McGregora.

Jeho výkony ocenil zlínský asistent trenéra Luboš Rob: „Hufino velmi dobře nahradil Kášu. Ale když nás v takovém zápas drží brankář, tým by se měl snažit proměnit nějakou šanci a defenzivu zavřít. Nemůžeme hrát otevřený hokej.“

Zlín teď musí nahánět konkurenty před ním, šest bodů ztrácí na předposlední Kladno. „Trošku se trápíme, i štěstí chybí, puk nám v koncovce přeskočí hůl. Fakt se snažíme, všichni bojují. Věřím, že už se projeví úsilí, které vynakládáme na tréninku. A že už se to otočí,“ doufá Huf.