Uzavření hokejové extraligy? V Českých Budějovicích nejsou proti

Hokej

Zvětšit fotografii Generální manažer budějovických hokejistů Stanislav Bednařík | foto: Marek Podhora, MAFRA

dnes 11:22

Byla to zpráva, která vyděsila českobudějovické fanoušky. Hokejová extraliga se má uzavřít, a to možná už v této sezoně. Pro prvoligového lídra by to mohl být zásadní problém.