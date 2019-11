Budějovický Motor rozhodl šlágr kola třemi góly v přesilovce

Šlágr prvního s druhým přinesl od úvodních minut řadu příležitostí na obou stranách, ale brankáři své týmy drželi. „Odehráli jsme solidní první třetinu, ale nedokázali jsme si pomoci v přesilových hrách. Věřili jsme, že na ně dokážeme navázat z předchozích zápasů, ale nehráli jsme je dobře,“ uznal asistent hostujícího trenéra Luboš Jenáček.

O úvodní trefu zápasu se ve 13. minutě postaral Zdeněk Doležal, když využil druhou přesilovku svého týmu v zápase. „Utkání rozhodovaly speciální formace, ve kterých jsme soupeře jasně předčili,“ hodnotil českobudějovický kouč Václav Prospal.

Celý duel se lámal ve druhé třetině, kdy Valaši nevyužili dvě početní výhody. „V oslabení jsme podali perfektní výkon. Nepustili jsme je prakticky k ničemu, což nakonec rozhodlo,“ chválil útočník Motoru Václav Karabáček.

Naopak Budějovičtí byli v přesilovkách produktivní a ve druhé části odskočili soupeři o další dvě branky. „Přesilovky jsme sehráli velmi dobře a rozhodli v nich o výsledku celého zápasu. Tři góly jsou skvělá vizitka,“ těší Karabáčka.

Na 4:0 zvýšil sám třiadvacetiletý forvard, když na brankovišti doklepl puk za dezorientovaného brankáře Ondřeje Bláhu. „Už loni jsem chodil při přesilovkách před branku, takže jsem neměl problém si na to rychle zvyknout. Snažíme se kombinovat, střílet a odražené puky dorážet na branku,“ doplnil.

Radost ze vstřelené branky měl Karabáček obrovskou. Okamžitě vzal do rukavic svůj dres a políbil znak klubu. „Dávám tím najevo, za koho bojuji. Dělám to většinou po vstřeleném gólu, už to není nic nového,“ podotkl Karabáček, který se v probíhajícím ročníku trefil už osmkrát, ale bylo to vůbec poprvé, co se prosadil v domácím zápase.

Základem úspěchu Motoru byla i pevná obrana v čele s gólmanem Milanem Kloučkem. Mladý brankář pochytal všech 21 střel soupeře a byl svému týmu velkou oporou. „Výrazně nás podržel především v první polovině zápasu. Dodal nám sebedůvěru,“ řekl Prospal.

„Milan Klouček chytá v poslední době výborně. Společně s Honzou Strmeněm nás drží a můžeme se na ně spolehnout,“ dodal Karabáček.

Náskok Jihočechů na prvním místě po výhře 5:0 nad Vsetínem zůstal 17 bodů, protože aktuálně druhý Přerov měl se Vsetínem stejně bodů a po výhře nad Porubou poskočil v tabulce za Jihočechy. Před koncem základní části čekají České Budějovice pouze čtyři zápasy, přičemž nejbližší sehrají v sobotu od 17 hodin na ledě Frýdku-Místku.