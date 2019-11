Budějovice mají vytouženou posilu. Allen: Prospala jsem sledoval v NHL

Delší dobu Jihočeši hledali kvalitního obránce na doplnění zadních řad. Při zranění Žigy Pavlina a René Vydareného se hledání stalo akutním. „Generální manažer Stanislav Bednařík objevil, že by k nám Conor mohl jít. Sehnal jsem si číslo a zavolal. Upřímně jsem před hovorem moc nevěřil, že by to vyšlo. O to jsem radši, že ho tady máme,“ těší trenéra Václava Prospala příchod Conora Allena.



„Bude to náš klíčový obránce, který by měl nastupovat v prvních dvou obranných dvojicích,“ dodává kouč. Conor Allen si odbyl premiéru v Motoru po jednom tréninku s týmem v pondělním utkání v Přerově, kde Jihočeši prohráli 2:3 po samostatných nájezdech.

„Byla to moje první zkušenost s novým týmem i soutěží. Měli jsme hlavně ve druhé polovině zápasu několik šancí, kdy jsme ho mohli rozhodnout. Hlavně v dlouhé přesilovce pět na tři. I když jsme prohráli, tak jsme odehráli dobré utkání,“ líčí první dojmy americký obránce. Po delším herním výpadku se Allen v zápase necítil špatně. „Bylo to mé první utkání po několika týdnech. Trenéři i spoluhráči mi pomáhají, abych co nejrychleji zapadl do týmu a poznal místní prostředí. Věřím, že to na úvod nebylo špatné.“

Zkusil si i NHL, hrál za Rangers

Conor Allen strávil většinu své kariéry v Americe. Nakoukl i do slavné NHL, kde odehrál v New York Rangers během dvou sezon sedm utkání. Před dvěma lety dohrával sezonu v německém Wolfsburgu.

Minulý ročník plnil důležitou roli v obraně extraligové Plzně, aktuální ročník začal v Hradci Králové, ale po osmi utkáních na východě Čech skončil. „Nevyšlo mi angažmá v Hradci. Nechci se k tomu už moc vracet. Pak mi zavolal trenér Václav Prospal. Bavili jsme se, on mě chtěl do týmu. Říkal dobré věci, vize klubu mě zaujala,“ těší se 29letý obránce.

Čerstvá posila má o novém působišti zatím jen strohé informace. „Slyšel jsem o Budějovicích jen něco málo od spoluhráčů v Plzni. Říkali mi, že klub už několik let bojuje o postup do extraligy. Budějovice jsou pěkné město s krásným stadionem. Fanoušci tady hokej milují. Věřím, že brzy všechno poznám,“ přikyvuje.

Allen by měl být pro Motor opravdu výraznou posilou. Potvrzuje to i zájem extraligových klubů či předchozí kariéra. „Měl jsem několik nabídek z extraligy, šlo o různé zkoušky. Václav Prospal mi řekl, že si myslí, že by pro mě bylo angažmá v Motoru aktuálně to nejlepší. A že můžu mužstvu hodně pomoci. Jsem rád, že jsem tady,“ říká Američan s tím, že trenér Motoru sehrál v jeho příchodu velkou roli. „Václav Prospal je bývalý skvělý hráč NHL, sledoval jsem ho v New York Rangers. Tehdy by mě nenapadlo, že budeme spolu působit v Česku jako trenér a hráč,“ usměje se.

Allen je na jihu Čech teprve od neděle, zatím se rozkoukává. „Zatím stále bloudím. Nevím, kam si dojít na oběd, kam si dát boty v šatně. Neznám místní zvyklosti ani město. Budu se nějaký čas učit, ale snad to rychle doženu,“ věří nový obránce Motoru, který podepsal smlouvu do konce sezony. Cíl má jasný. „Všichni chceme do vyšší soutěže. I mé přání je postoupit do extraligy a pomoci týmu,“ dodává Allen.