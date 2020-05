Silný kádr Znojma zřejmě roste pro druhou hokejovou ligu

Znojmu se podařilo udržet některé z českých opor, například brankáře Dominika Groha nebo útočníka Tomáše Svobodu, a k nim přivedla zpět beka Dominika Tejnora, útočníka Martina Podešvu nebo nově angažovala zkušeného centra Vojtěcha Němce.

Všechno směřuje k tomu, že takto nabité mužstvo bude nastupovat v české 2. lize. Informaci MF DNES, že se ve Znojmě ke konci v EBEL a návratu do českých hokejových soutěží po devíti letech schyluje, v pátek přinesl i server iSport.cz.

„Doufám, že bychom druhou ligu ovládli s přehledem a nalákali lidi. Věřím, že kdyby to tak (hraním 2. ligy) dopadlo, tak klub vyhlásí snahu postoupit a podle toho to bude vypadat. Ono to má hlavu a patu. Oficiální to ještě není, máme jen náznaky, ale musím říct, že sám pro sebe už počítám s druhou ligou,“ uvedl na začátku května útočník Němec.

Pokračování Znojma v mezinárodní EBEL nenahrává koronavirová pandemie, kvůli které dosud není jasné, v jakém režimu se bude smět cestovat přes hranice. Vedení EBEL sice podle zákulisních informací pracuje s variantami, jak mimorakouským celkům vyjít vstříc, a to například posunutím začátku příštího ročníku na říjen nebo až na listopad, vedení Znojma ale zároveň tlačí čas. Uzávěrky přihlášek do českých soutěží jsou koncem května.

Zprávu o tom, že přechod Orlů do 2. ligy je již hotovou záležitostí, znojemský klub v pátek prostřednictvím tiskové zprávy vyvracel.

„Protože vedení Orlů chce i v příštím ročníku nabídnout znojemským fanouškům hokej v pravidelné a organizované soutěži, nemůže si dovolit jít do rizika a musí pracovat s více variantami,“ stojí v prohlášení. Orli zatím mají stále řádně podanou přihlášku do EBEL.